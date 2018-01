Sigma začala bez Chorého a s Řezníčkem. S dalšími posilami nepočítá

S jedinou posilou, útočníkem Jakubem Řezníčkem (29), který přišel na půlroční hostování z Plzně, zahájili dnes přípravu na jarní část sezóny fotbalisté olomoucké Sigmy. Řezníček, který toho na jaře moc nenahrál, by měl v dresu momentálně třetího týmu nejvyšší soutěže nahradit Tomáše Chorého (22), jenž přestoupil právě do Plzně.

„Byl naší první volbou. Měli jsme zájem i o Pavla Vyhnala z Vlašimi, ale ten se trochu lekl, že při příchodu Řezníčka nebude dostávat tolik příležitostí, a tak dal přednost Zlínu," řekl na adresu zkušeného útočníka sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

„Znám ho z jeho působení ve Spartě. Loni měl výbornou sezónu v Brně, a i když na podzim moc nehrál, cítím z něho, že má, ambice a motivaci dokázat, že fotbal nezapomněl. Věřím, že Tomáše, který více hrál mimo střed pole, nahradí. Čekám od něj více tahu, náběhů za obranu soupeře, možná i trochu větší rychlost. Kvalitu již prokázal, je to gólový hráč, umí se do šance dostat. I typologicky, z hlediska práce pro mužstvo, jsou si s Chorým podobní," přidal svůj pohled olomoucký kouč Václav Jílek.

Na půlroční hostování přichází do SK Sigma Olomouc z Plzně útočník JAKUB ŘEZNÍČEK (1988).

Kromě Chorého v Sigmě skončili i záložník Michal Obročník, který si hledá nové angažmá a útočník Zdeněk Linhart, jenž se vrací do pražské Slavie. Na čtrnáctidenní zkoušku do Karviné byl uvolněn stoper Jan Šterba a aktivní kariéru ukončil další střední obránce Aleš Škerle, jenž se stal vedoucím mužstva. Nikdo další by podle Mináře odejít už neměl.

Z hostování byli naopak staženi obránci Michal Surzyn (Pardubice), Jan Kotouč a útočník Jakub Yunis (oba Vítkovice). Do kádru byli zařazeni i vlastní dorostenci - gólman Denis Gröger, obránce Lukáš Neuer, záložníci Jiří Sláma, Ondřej Zmrzlý a útočníci Pavel Zifčák a Tomáš Zlatohlávek.

Konkrétní cíl nemají

„Potřebujeme alternativu na krajích obrany a na hrotové pozici. Tito kluci jsou v mládežnických reprezentačních výběrech, kvalitu nepochybně mají. Proto je chceme poznat a konfrontovat s mužským fotbalem. Šanci na to, aby se do kádru prosadili, určitě mají," je přesvědčen Jílek.

V přípravě Sigmu čeká osm zápasů, z toho dva na soustředění v Turecku, kam zamíří na přelomu ledna a února. Konkrétní cíl z hlediska umístění si v Olomouci nestanovili.

„Chceme se ale co nejvíce přiblížit výkonům, kterými jsme se prezentovali na podzim a k bodovému zisku, který jsme v tomto období uhráli. Na co to bude stačit, uvidíme po skončení sezóny. Hráče jsem nabádal, aby byli stejně pokorní, jako dosud," dodal Minář.