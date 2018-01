Přivedli mu Chorého a plzeňský kouč je spokojený. Nemám důvod něco měnit, těší Vrbu

Přivedli mu olomouckého habána Chorého a on je spokojený. Nikoho dalšího kouč plzeňské Viktorie nepožaduje, po dalších posilách trenér Pavel Vrba nevolá. „Spíš jednoho či dva hráče po prvním soustředění ve Španělsku uvolníme,“ drží se zásady, že moc široký kádr je na škodu a že s dvaceti hráči a třemi gólmany si bohatě vystačí. A to přesto, že jeho tým čeká na jaře nejen tažení za titulem a tím i přímou účastí v Lize mistrů, ale i pohárová konfrontace v Evropské lize s bělehradským Partizanem.

Přestupová politika tuzemského suveréna se nemění. „Proč by měla? Nemáme k tomu důvod. Zaměřujeme se na česko - slovenský region, protože přivádět jiné zahraniční hráče je složitější. Přichází sem většinou ti, jimž končí smlouva a jdou ji znovu nastartovat. My ale chceme fotbalisty s nejvyššími sportovními ambicemi a motivací," připomínal i po prvním tréninku plzeňských fotbalistů Pavel Vrba, že nevidí sebemenší důvod, proč svou filosofii měnit.

Zvláště po nadmíru vydařeném podzimu. Po triumfálním tažení ligou, během něhož jeho tým nepoznal porážku a na druhou Slavii má k dobru čtrnáct bodů. Po postupu ze základní skupiny Evropské ligy, kterou jeho svěřenci vyhráli a teď na ně ve vyřazovací části čeká Partizan.

„Mám v kádru hráče, o nichž jsme přesvědčeni, že do Plzně patří, takže skutečně nemáme důvod přestupovou politiku měnit. Pokud bychom věděli o lepších hráčích z české ligy, zájem bychom samo sebou měli," kvituje Vrba složení týmu, který doplnil pouze olomoucký útočník Tomáš Chorý a Jiří Piroch vracející se z hostování v Pardubicích.

Trenér dá šanci Pirochovi

„Vzpomněl jsem si na Hlubočana, kterého jsem trénoval v Žilině. Piroch je typologicky podobným fotbalistou, zajímavým, perspektivním. Proto ho chci vidět v přípravě, na soustředění i v zápasech," vysvětloval kouč Viktorie, proč si ho stáhl do Plzně.

Vedle mladého útočníka z Hané Tomáše Chorého jako jediného. „Měl ve smlouvě výstupní klauzuli, takže o to byl jeho transfer jednodušší," netajil Vrba spokojenost, že se dvaadvacetiletý dlouhán rozhodl právě pro Plzeň.

„Teď mám v přípravě Krmenčíka, Chorého a Bakoše, tři útočníky, které by chtěla většina účastníků ligy. Uvidím, jak na tom budou s formou na konci února," nemínil zatím ani naznačit, kdo by měl v jeho představách a plánech figurovat jako jednička.

„Chorého jsme ovšem přiváděli i proto, abychom byli připraveni na případný odchod Krmenčíka, o něhož je momentálně velký zájem. Proto další hrotový útočník," objasňoval svůj záměr i vizi do budoucna. To proto, že Krmenčík hrající na podzim ve výborné formě, by přes zmiňovaný zájem měl dres Viktorie oblékal i na jaře. „Jeho odchod v současnosti není téma, ale dlouhodobě se může stát, že o něho přijdeme," tvrdil Vrba.

Slavia se Spartou nic nevzdávají

Ten naplánoval pro své svěřence během zimní přípravy hned dvě soustředění ve Španělsku. Nejprve kondiční v Marbelle od 15. do 24. ledna, během něhož by se jeho tým měl utkat se švýcarským FC Basilej, rakouským Red Bull Salcburk a čínským Šanghaj Šen-Chua. Poté bude na programu soustředění herní, jež se uskuteční v Benidormu.

Tam se od 30. ledna do 8. února Viktoria střetne s polskou Legií Varšava, rakouským Riedem a dalším soupeřem, o němž se ještě jedná.

„Rozhodně to pro nás nebude klidnější příprava jen proto, že máme v lize čtrnáctibodový náskok. Vyjádření slávistů, že nic nevzdávají, mě jen utvrzuje v tom, že ani Slavia, ani Sparta nic nevzdává a udělají vše proto, aby nám život znepříjemnili," odmítá plzeňský kouč Pavel Vrba, že by liga byla po podzimu rozhodnutá a jeho Viktoria měla titul jistý.