Letní přestupní termín pražská S pojala jako hromadný nákup cizinců. A teď se trumfují, kolika zahraničních hráčů se zbaví... Sešívaní upravují stav na 4:3. S fotbalisty pražské Slavie totiž neodcestuje dnes večer na kondiční soustředění do Španělska obránce Per-Egil Flo. Norský bek se nevešel do šestadvacetičlenné nominace červenobílých na kemp do Andalusie a o jeho další budoucnosti se podle klubového webu jedná.