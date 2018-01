Zvyklosti se nemění, i plzeňský cíl zůstává stejný. Přímý postup do Ligy mistrů je obrovskou motivací, přiznává Kolář

Na jednom se dva z nejzkušenějších plzeňských fotbalistů shodli. „Bylo by chybou myslet si, že se nemůže nic stát, takže můžeme být v klidu,“ pravil Daniel Kolář, když měl za sebou první letošní trénink. Na umělce v Luční ulici, i když rtuť teploměru šplhající k deseti stupňům sváděla k tomu, že by příprava mohla klidně začít na travnatém hřišti. „To by ale muselo být ještě o pár stupňů víc, aby nás na ni pustili,“ s úsměvem přiznával, že plzeňské zvyklosti se nemění.

Takhle by chtěl plzeňský Daniel Kolář (vlevo) jásat na jaře co nejčastěji.

Nemění se hráčský kádr, nemění se ani plán zimní přípravy nachystaný trenérem Vrbou, i cíl fotbalové Viktorie zůstává stejný. Získat titul a dostat se tak rovnou do Ligy mistrů.

„Motivace je to pro všechny ta nejvyšší. Pro klub jde o otázku prestiže, pro nás je to nejvíc, čeho můžeme dosáhnout," nepopíral dvaatřicetiletý Kolář, že právě domácí primát a z něho plynoucí cesta do Champions League představuje vidinu, za níž se plzeňský tým na jaře požene především.

„Jsem rád, že jsem si ji už dvakrát zahrál a teď stejně jako všichni, kteří ji okusili, doufám, že si ji zahraju zase," přitakával o rok starší Roman Hubník. „A to nemluvím o těch, co ji ještě neochutnali. Pro ně je to samo sebou obrovská motivace," byl s Kolářem zajedno.

Plzeň přitom má přímou účast v základní skupině Ligy mistrů na dosah, neboť po podzimu vede nejvyšší domácí soutěž s náskokem čtrnácti bodů před Slavií a Olomoucí. Ohromné aktivum, které snad ani nelze promrhat.

„Ale jo, jde to. Stačí prohrát pár zápasů," oponuje Kolář, hned však dodává: „Doufám ale, že se to nestane a že budeme dál všechna utkání vyhrávat. Už toho ovšem dost pamatuju, takže vím, jaké těžké ligové jaro bývá. Zápasů zbývá ještě hodně, hraje se o titul i záchranu, všechno je mnohem víc vyhecované. Naší výhodou ovšem je, že nemusíme koukat na druhé, protože důležité bude, jak se připravíme my."

„Zvláště, když nás čeká nejen domácí liga, ale ve vyřazovací části Evropské ligy i bělehradský Partizan," připomínal Hubník, že Viktoria bude jako jediný český zástupce účinkovat i na evropské pohárové scéně, kde na ni čeká srbský protivník.

I proto je příprava protkaná spoustou přátelských duelů jak doma, tak během dvou soustředění ve Španělsku, kam se Vrbovo mužstvo poprvé vydá 15. ledna. Jen namátkou - Basilej, RB Salzburg, Legia Varšava, Ried...

„Kvalitní protivníci. Ale lepší hrát s takovýmito soupeři, protože se ukáže naše kvalita," vítá Hubník konfrontace, jež ve Španělsku na Plzeň čekají a během nichž by se měla nachystat jak na Partizan, tak na domácí soutěž.

„Samozřejmě že se v první řadě soustřeďujeme sami na sebe, i když největší domácí soupeře po očku rovněž sledujeme. Neprožívám to, ale docela se těším, koho zajímavého zase koupí," narážel Kolář na probíhající i chystané rošády v kádrech pražských S.