Plzeň lovila u Pelty! Do Viktorie zamíří jablonecký stoper

„Je to přestup, který by si přála většina fotbalistů v české lize. Těší mě, že si mě Viktoria vybrala. Bylo mým snem zahrát si někdy Ligu mistrů a teď by se mi to mohlo podařit," citovaly Pernicu weby obou klubů.

Plzeň v současné době disponuje trojici stoperů Hubník, Hejda, Hájek, proto Pernica jaro odehraje v Jablonci. „Luděk je pro Viktorii typově vhodným stoperem, jenž splňuje všechny požadavky moderního fotbalu. Po vzájemné debatě jsme došli k závěru, který kvitovaly všechny zúčastněné strany. Tedy že stráví jarní polovinu sezóny v Jablonci, kde se rozehrál ke skvělým výkonům. Věříme, že se v budoucnu stane platnou součástí našeho týmu," prohlásil o nejnovější posile Viktorie generální manažer klubu Adolf Šádek.

Pernica v Jablonci odehrál dosud 93 ligových zápasů, vstřelil v nich 5 gólů. Na Střelnici působí od léta 2014, postupně se vypracoval k jedné z klíčových opor. "Luděk v Jablonci odvedl velký kus práce a za to mu patří poděkování. Díky tomu, že jarní část sezóny stráví ještě u nás, máme čas najít vhodnou náhradu," řekl výkonný ředitel Severočechů Petr Flodrman.

Transfer 27letého obránce je po útočníkovi Tomáši Chorém druhým, který ligový suverén v zimě zrealizoval. Pokud se nestane nic mimořádného, další pohyb směrem do klubu je nepravděpodobný. Jak avizoval na startu přípravy trenér Pavel Vrba, Plzeň hodlá v naopak kádr zredukovat. Už zkraje ledna uvolnila do Olomouce na půlroční hostování útočníka Jakuba Řezníčka.