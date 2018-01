Fotbalisty Slavie posílil stoper Pokorný z Montpellier

První zimní posilou fotbalové Slavie se stal stoper Lukáš Pokorný, který do týmu českého mistra přestoupil z francouzského Montpellier. Čtyřiadvacetiletý člen širšího kádru reprezentace už za týmem odcestoval do Španělska na kondiční soustředění. Podle slávistického webu stál přestup Pokorného 800 tisíc eur (20,4 milionu korun). Délku smlouvy pražský klub neuvedl, transfer bude administrativně dotažen až 26. ledna.

"Jdu do klubu, který chce být úspěšný, ještě jsem v takové situaci nebyl. Vždycky jsem byl v menších týmech, ať v Liberci nebo Montpellier. Tohle je pro mě nová výzva, protože být v týmu, který musí vyhrávat a má to v DNA, je pro mě něco jiného," uvedl pro slávistický web Pokorný.

❗️Včera večer přivítala Slavia ve Španělsku novou posilu! K týmu se připojil obránce Lukáš Pokorný, který přichází z @MontpellierHSC. #SKSposila #spolujsmesilnejsi

"Fakt se na to těším. Je to jedna z věcí, kvůli které tu jsem. Když jsem byl teď v Edenu, dýchlo na mě, že začíná nová kapitola života. Mám z toho hezký pocit a jsem plný očekávání," dodal Pokorný.

Ve Slavii se znovu potká s jejím novým trenérem Jindřichem Trpišovským, který ho v minulosti vedl v Liberci. K přestupu se rozhodl proto, že v Montpellier ztratil místo v sestavě a na podzim neodehrál ani minutu.

"Zvažoval jsem pro a proti. Když jsem si pak na papírek napsal plusy a minusy, tak jsem zjistil, že na straně minusů není skoro nic. Oproti tomu papírek s plusy byl plný, takže jsem byl rozhodnutý, že do toho chci jít a být úspěšný tady," prohlásil Pokorný.

📺 UNIKÁTNÍ VIDEO: Prožijte s Lukášem Pokorným jeho první den ve Slavii. A že toho absolvoval - zdravotní prohlídku, jednání v Edenu a přelet do Španělska. VIDEO ZDE: https://t.co/U8fHdHEk86 #spolujsmesilnejsi — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 13. ledna 2018

"O Lukáše jsme hodně stáli. Už z předchozího společného působení jsme si ověřili, že je to vhodný typ do způsobu fotbalu, který chceme praktikovat. Zároveň se v jeho současném francouzském působišti změnil trenér a nedával mu dost prostoru, takže byla šance ho získat. Snažili jsme se toho využít a po nějakém dlouhodobějším vyjednávání se to také povedlo," uvedl nový sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar, jenž do Slavie zamířil rovněž z Liberce.

Pokorný je libereckým odchovancem, za Slovan si připsal všech dosavadních 60 ligových startů a dvě branky a na severu Čech byl i kapitánem. Do Montpellier přestoupil před rokem, na jaře zasáhl do 13 utkání francouzské ligy, jenže na podzim přestal nastupovat. Za reprezentační A-tým odehrál zatím jeden zápas.

"Lukáš chtěl řešit svoji situaci v Montpellier, kde po skvělém startu svého angažmá nedostával v poslední době herní prostor. Jednalo se o možnostech jeho působení v rámci nejvyšších soutěží ve Francii či Belgii, nakonec rozhodlo rychlé a velmi konkrétní jednání Slavie," dodal Viktor Kolář za agentury Sport Invest, která Pokorného zastupuje.

Slavia během zimní pauzy už angažovala devatenáctiletého slovenského brankáře Martina Vantrubu, který ale jaro stráví ještě na hostování v Trnavě. Juniorský tým Pražanů pak posílil o rok mladší Bosňan Imad Rondič.