Jednání o příchodu Stanciua do Sparty se podle agentky zadrhlo

"Ale jsem optimistka. Jsem v Praze s představiteli Sparty. Seděli jsme spolu, něco snědli a probírali to. Jsme v pohodě. Ke smlouvě se propracujeme. Vyřešíme to," uvedla Anamaria Prodanová pro DigiSport.ro. "Chci, aby přestup vyšel," prohlásila.

Podle agentky má Stanciu tři nabídky z Turecka, ale pouze Sparta ho chce získat na přestup. O uvolnění fotbalisty na hostování nemá Anderlecht zájem.

Podle sobotních zpráv belgických médií by měl rumunský reprezentant přijít na Letnou za pět miliónů eur (téměř 128 miliónů korun), což by z něj udělalo nejdražšího hráče v historii české ligy. Dosavadním rekordmanem je Tal Ben Chaim, který do Sparty přišel loni v létě za 76 miliónů korun. Anderlecht prý může dodatečně získat za Stanciua ještě další peníze na bonusech, které se mohou vyšplhat až na 3,2 miliónu eur (82 miliónů korun).