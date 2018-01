Podještědské derby se přestěhovalo do Prahy. Brno postupuje

Prestižní Podještědské derby se pro jednou přestěhovalo do Prahy. Fotbalisté Liberce se s Jabloncem rozešli v Tipsport lize smírně po remíze 1:1. O postupujícím ze skupiny B v Xaverově se tak rozhodne ve vzájemném duelu mezi Slovanem a Hradcem Králové. Prvním jistým účastníkem Final Four je po vítězství 1:0 nad Skalicou favorizované Brno. Zbrojovka vyhrála domácí skupinu C.