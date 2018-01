Brno má čtvrtou zimní posilu. Přichází uruguayský záložník Acosta

Po stoperu Kryštůfkovi z Jihlavy, obránci Sukupovi, který se vrací do české ligy z Bulharska, a ruském útočníku Bazeljukovi získali fotbalisté Brna čtvrtou posilu. Na jaře bude za Zbrojovku nastupovat v nejvyšší soutěži také uruguayský krajní záložník Rafael Acosta, který v sezóně 2015/2016 působil v Bohemians 1905. Sedmadvacetiletý hráč přichází na hostování s opcí na přestup. K mužstvu se připojí v závěru týdne.

„Znám ho z Bohemky. Chtěl jsem Acostu pak i do Plzně, ale on tehdy kývl na nabídku z Mexika. I teď jsem o něj hodně stál," uvedl brněnský kouč Roman Pivarník. „Je to kvalitní a produktivní středopolař, za Bohemku tehdy nastřílel za sezónu šest gólů," zavzpomínal.

Brněnský klub už naopak nepočítá se záložníky Fortesem a Janoškem, stejně jako se stoperem Jovanovičem. Na hostování do druholigového Sokolova míří Vávra a ve Znojmě bude s největší pravděpodobností dál hostovat útočník Růsek.