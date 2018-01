Liga mi chyběla, přiznává stoper Čmovš po příchodu do Teplic

První start v teplickém dresu má za sebou fotbalový stoper Pavel Čmovš. Nastoupil za šestý celek prvoligové tabulky ve středečním přípravném zápase na umělé trávě v Ústí nad Labem (3:3). V Teplicích od něj očekávají, že po svém příchodu z Mladé Boleslavi zacelí mezeru ve středu obrany po odchodu Šušnjara právě do středočeského klubu. „Liga mi chyběla," svěřil se Čmovš po premiéře v teplickém celku.

V Boleslavi to z vaší strany fotbalově nebylo ono, v létě jste byl přeřazený dokonce do juniorky. Berete Teplice jako novou výzvu?

Při rozhodování jsem si stanovil, že bych chtěl jít do ambiciózního klubu. Teplice jsou i vhodným místem, pokud jde o dojezdovou vzdálenost od Prahy. Narodila se nám malá holčička a kvůli rodině jsem se nechtěl stěhovat. Tyto podmínky plus fakt, že znám trenéra Šmejkala i sportovního ředitele pana Dovalila už z dřívějška, převážily pro Teplice.

Už v průběhu podzimu přišel do Teplic také brankář Jakub Diviš z Mladé Boleslavi. Konzultoval jsem s ním svoji volbu?

Ano, ale měl jsem zprávy nejen od něj, nýbrž i od Davida Vaněčka.

Jaké máte v sedmadvaceti letech sportovní cíle a plány?

Doufám, že se mi bude dařit. Hlavně chci ustálit formu po zranění, abych se cítil, pokud možno co nejlépe a odehrál co nejvíc zápasů. Minulý rok jsem laboroval s kolenem a dával se zdravotně dohromady, abych byl připravený. Liga mi chyběla, pauza byla dlouhá, nebylo to nic příjemného.

Co soudíte o teplickém mužstvu?

Vím, že Teplice jsou v tabulce i před Mladou Boleslaví. Liga je však vyrovnaná. Sledoval jsem teplický tým, který prohrál několik zápasů až na konci. Kdyby to dotáhl k vítězství, byl by na tom daleko lépe.

Jaké jste spokojený s debutem v novém působišti?

Po delší absenci se fyzicky i při práci s míčem cítím dobře. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát aspoň poločas. Je to něco jiného než být v tréninku.