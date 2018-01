Basilej má zvuk i kvalitu. Ukázali jsme, že ji máme také, těší Plzeň

„Je to dobrý začátek soustředění. Basilej postoupila do jarní části Ligy mistrů, má zvuk i kvalitu. Ukázali jsme, že kvalitu máme taky, že se i s takovými soupeři můžeme rovnat," řekl klubovému webu záložník Martin Zeman. „Porazit takový tým je skvělé. Na druhou stranu je to pořád jenom příprava, uvidí se až v sezóně," doplnil autor vítězné trefy, záložník Aleš Čermák.

Po prvním poločase vedl švýcarský mistr 1:0, krátce po přestávce vyrovnal z pokutového kopu Marek Bakoš. Za pár minut přišla velká chvíle exsparťana Čermáka, který pohotovou střelou dokonal obrat.

„Ani nevím, jak se to celé seběhlo. Na konci akce mi přihrál Kolda (Kolář), dával jsem to do protipohybu gólmana," popisoval Čermák. To ještě mezi tyčemi Basileje nestál český reprezentant Tomáš Vaclík, nastoupil až na závěrečných 20 minut. Úvodní pětačtyřicetiminutovku v obraně švýcarského celku odehrál Marek Suchý.

„Výsledek je potěšující, není však rozhodující. Jsme rádi, že jsme podstoupili konfrontaci s týmem, který postoupil ze skupiny Ligy mistrů. Myslím, že jsme nepropadli," prohlásil asistent trenéra Zdeněk Bečka. „Zápas splnil především záměr, že jsme protočili dvě jedenáctky. Což se nám hodí, neboť ve čtvrtek můžeme trénovat bez úlev," dodal Bečka.

V Marbelle si viktoriáni užívají příjemného počasí, teploty šplhají ke dvaceti stupňům. Tréninkové plochy mají přímo u hotelu. Druhé utkání podstoupí lídr české ligy v sobotu proti rakouskému Red Bull Salcburk.