Hotovo. Stanciu už je v Praze, hned se fotil s fanoušky. Brzy se upíše Spartě

Dlouho očekávaný a velmi komplikovaný přestup čtyřiadvacetiletého rumunského záložníka Nicolae Stanciua do Sparty je hotový! Ve středu pozdě večer přiletěl fotbalista z Bruselu do Prahy. Stanciu se brzy stane nejdražším hráčem, který kdy do české nejvyšší soutěže přišel. Sparta zatím informaci nepotvrdila, ale belgické a rumunské zdroje považují věc za hotovou, což potvrdil i zdroj blízký vedení Sparty. Večer se na sociálních sítích začaly objevovat fotografie hráče, který se v Praze na letišti fotil s fanoušky a rozdával podpisy.