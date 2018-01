Rekordní propadák se zvedá. Ben Chaim v novém roce procitá

Nenašli byste protagonistu věrněji ilustrujícího podzimní letenský zmar než právě jeho.

Tal Ben Chaim přišel z Izraele do Sparty za na tuzemské podmínky ohromujících 76 miliónů korun, což z něj učinilo nejdražšího borce v české lize. Zranění ze závěru minulé sezóny ovšem negativně ovlivnilo celou jeho letní přípravu. Navíc evidentně nebyl připravený na tvrdost tuzemské soutěže. Ze soubojů odpadával, spoustu času strávil povalováním po trávníku a marnými diskusemi s rozhodčími.

V deseti ligových startech ani jednou neskóroval, takže se místo hvězdou soutěže stal jejím největším podzimním propadákem.

Dostal druhou šanci

Přesto ještě dostal v Praze druhou šanci. „Můj názor je, že by Tal neměl odcházet. Dva měsíce byl zraněný, mělo by se s ním ještě pracovat. Utratili jsme za něj velké peníze, musela by na něj přijít slušná nabídka," avizoval hned po skončení podzimu italský kouč Andrea Stramaccioni.

Ben Chaim na rozdíl od Biabianyho či Janka sparťanskou ofenzívu opravdu neopustil. A v přípravě zatím plní normu, kterou by od něj fanoušci rádi viděli hlavně v mistrovských duelech. S Táborskem gól, proti Tchien-Ťinu hned dva plus nahrávka.

„Samozřejmě fajn pocit dávat góly, ale momentálně je pro nás nejdůležitější zlepšovat se jako celý tým. To se nám podařilo a mám radost, že jsme dokázali kontrolovat dobře míč i hru," říká Ben Chaim v rozhovoru pro sparta.cz.

Udrží nastoupený trend...?

Je otázkou jen pár hodin, kdy z něj nový rumunský spoluhráč Nicolae Stanciu sejme nevděčnou nálepku nejdražšího fotbalisty české ligy. Záložník Anderlechtu může Spartu včetně bonusů vyjít na částku atakující až 150 miliónů korun...

Každopádně Izraelec jako by v novém roce pookřál a konečně se začal prosazovat svou rychlostí a technikou. „Jsem moc rád, že se mi podařilo vstřelit dvě branky, pomohl jsem jimi týmu k vítězství. Čínský klub nebyl špatný soupeř, ale přehráli jsme ho a byli lepší, z čehož mám radost. Musíme dál pracovat, abychom byli připraveni na jaro," líčí Ben Chaim.

Na jeho probuzení netrpělivě čeká celá Sparta.

„Dva góly plus asistence jsou dobré hlavně pro něj samotného. Věřím, že mu to pomůže. Důležité hlavně je, aby takhle pokračoval dál a pracoval na sto procent," poukazuje asistent trenéra Radoslav Kováč.