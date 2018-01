Poznal Mourinha, se Stramaccionim vyhrál juniorskou Ligu mistrů. Teď Kysela s fotbalem skončil

„Rozhodl jsem se tak po konzultaci s lékaři, trenéry i Miroslavem Peltou. Přednější je zdraví. Zkoušeli jsme to dva roky, abych se z toho dostal, ale pokaždé se našla nějaká další příčina, proč to nejde. Nejdřív operace nádoru na mozku. Mám epilepsii, měl jsem dva záchvaty. Když jsem si myslel, že už to bude v pohodě, tak mi praskla plíce. Rozhodli jsme se, že nemá cenu zkoušet to dál znovu," uvedl Marek Kysela pro web jabloneckého klubu.

Zdravotní trable mu začaly v dubnu 2016, kdy ho v zápase MOL Cupu se Spartou nechtěně trefil do hlavy kolenem Petr Jiráček. Paradoxně mu tím však možná zachránil život... Díky vyšetření v nemocnici mu lékaři v hlavě našli nádor a musel na operaci.

„Kdyby na to nepřišli, tak se nádor mohl zvětšovat a bylo by to špatný. Přišlo se na to úplně náhodně..." prozradil v rozhovoru před rokem. Jenže pak se u něj projevila pooperační epilepsie.

„Půl roku po operaci to bylo dobré. Pak jsem se necítil úplně dobře, když se stupňovala zátěž, měl jsem motání hlavy a nebylo mi celkově dobře. Vynechal jsem nějaké dny a vyvrcholilo to poprvé v Praze, kde jsem byl sám autem a měl první epileptický záchvat," popsal. Další pak prodělal přímo v jablonecké kabině.

Neúprosné datum hrůzy

Přesto se nevzdával. Bojoval a snažil se o návrat. Jenže v posledním zápase minulé sezóny mu v Karviné zase praskla plíce. „Všechna zranění se mi stala dvacátého sedmého. První 27. dubna minulého roku a teď 27. května," vyprávěl minulé léto.

„Poslední tři čtyři minuty jsem hrál s divným pocitem, kdy jsem se nemohl pořádně nadechnout. Ale chybělo už málo, takže jsem zápas dohrál. Pak jsem si sednul a začalo mě píchat na pravé straně pod podpažím. Říkal jsem si, co to je? Zablokované žebro, nebo snad infarkt? Přijela záchranka a odvezla mě do nemocnice. Tam mi píchli nějakou injekci a přestalo to, takže jsem si myslel, že to bylo jen zablokované žebro. Nakonec udělali rentgen a zjistili, že mi praskla plíce. Musela prasknout samovolně, protože jsem neměl žádný souboj, při kterém by to mohlo prasknout. Doktor mi říkal, že takhle vysokým mladým klukům se to občas stane," vrátil se před půl rokem k netradičnímu zranění.

Chtěl se hned vrátit

Tehdy se ještě snažil zahánět myšlenky, že by musel s profesionálním fotbalem definitivně skončit. „Chtěl jsem se hned vrátit, ani jsem se nebál. Akorát jsem se ptal, jak to bude s hlavičkováním. Řekli mi, že to nebude problém, že mi udělají nějakou masku (výztuhu na hlavu). S tou jsem se hned během dvou tří měsíců normálně zapojoval do tréninků. Akorát se do toho pak připojila epilepsie, takže se to zase zpomalilo. Pak jsem se vrátil a zase do toho praskla ta plíce. Když se chci už rozjet, mám teď furt něco, co mě brzdí," poznamenal.

Na podzim to však začalo vypadat slibně. Dokonce v září vstřelil gól Ostravě. Jenže v probíhající zimní pauze zjistil, že dál už to nejde. „Začal jsem přípravu, ale od začátku se mi motala hlava, měl jsem divný pocit, že epilepsie může vyskočit. Mám takové pocity, kdy poznám, že se blíží epileptický záchvat. Podle toho jsme se rozhodli, že bude lepší skončit," vysvětlil.

Nyní se chce vrhnout na trénování

„Takhle bych třeba začal znovu, cítil bych se pár dní dobře, ale stavy by se mohly vyskytnout znovu. Tím bych neabsolvoval přípravu tak, jak se absolvovat má a musely by být úlevy. To ale nejde donekonečna, buďto se fotbalu můžu věnovat naplno, anebo skončit. Myslím si, že je to správné rozhodnutí," konstatoval.

Nyní se chce vrhnout na trénování. „Ten den, kdy jsem se rozhodl, že končím, jsem si zařídil licenci C, kterou musím ještě trochu doladit. Pak bych se hned rád vrhnul na licenci B, a jakmile ji dodělám, tak ještě áčko. Během studia bych si zkusil nějaké nižší kategorie mládeže, abych poznal, co to je trénovat mladší hráče. Ještě se budeme dál bavit s vedením, co by šlo dělat dál. Pro mě je asi nejbližší kondiční trenér, který by připravoval hráče po zranění a musí začínat od začátku. Sám s tím mám zkušenosti a několikrát jsem takhle začínal za poslední dva roky. Vím přibližně, jaké tréninky dělat, aby jim to pomohlo. Já se po nich cítil stoprocentně dobře, co se kondice týče," uzavřel hráč, který v nejvyšší soutěži za Jablonec odehrál 73 zápasů a vstřelil 4 branky.