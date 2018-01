Slovácko bere posilu z reprezentační dvacítky

"Dominika jsme sledovali již delší dobu. Jsme rádi, že se nám podařilo jeho příchod zrealizovat, že se rozhodl právě pro náš klub, ve kterém vidí perspektivu dalšího vývoje. My v něm vidíme velký příslib do budoucnosti a věříme, že se dokáže rychle adaptovat do našeho systému hry. Je to další člen generace, která by měla zajistit budoucnost klubu," říká na klubovém webu k příchodu hráče trenér Michal Kordula.

"Věděl jsem o dlouhodobém zájmu Slovácka o mé služby. Jsem proto velmi rád, že se transfer podařilo uskutečnit. Na Brno určitě nebudu vzpomínat ve zlém. Vážím si skutečnosti, že mi dal trenér Pivarník první šanci v lize, přesto jsem přesvědčen, že Slovácko může být pro mou další kariéru skvělým krokem," dodává k přestupu samotný Dominik Janošek.

„Dominikovi končila v létě 2018 v Brně smlouva. I přes jeho postupně narůstající výkonnost během podzimu k žádnému zásadnímu jednání o nové smlouvě nedošlo. Zároveň jsme zaregistrovali zájem Slovácka i dalších klubů o Dominikovy služby. Transfer do Slovácka nám i vzhledem k filozofii klubu ve vztahu k dlouhodobé podpoře růstu mladých hráčů nakonec přišel jako nejlepší řešení," dodává Roman Brulík z agentury RBR SportConsult, která hráče zastupuje.