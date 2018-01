Fleišman míří z Boleslavi do Ostravy. Baník ho vykoupil ze smlouvy

Za Baník si Fleišman zahraje poprvé v sobotu 20. ledna v přípravném utkání v Žilině. „Je tu veliká kvalita. Majitel klubu dělá všechno pro to, aby ligu zachránil. I my noví hráči si uvědomujeme, že do nás klub vložil nějakou důvěru a vynasnažím se, abych ji splatil výkony na hřišti. Navíc se těším, že si zahraju před výbornými fanoušky, kteří umí udělat výbornou atmosféru," řekl Fleišman.

S rodákem z Mostu směřuje do Baníku ověřená prvoligová kvalita. Jiří Fleišman odehrál za Liberec a Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži 191 zápasů, a přestože je nejčastěji obsazovaný na levém okraji obrany, dokáže alternovat rovněž na pozici stopera.

„Jednání nebyla úplně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že hráč měl stále platnou smlouvu v Mladé Boleslavi, dohadovali jsme se o výši odstupného, ale nakonec se nám povedlo najít konsenzus. Získáváme velmi kvalitního a vyzkoušeného ligového fotbalistu, který by nám měl hodně pomoct," řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Dušan Vrťo.

Fleišman byl u všech úspěchů Liberce. Získal s ním titul, vyhrál Český pohár a odehrál za něj 28 zápasů v evropských pohárech. Pod Pavlem Vrbou si v červnu 2014 zahrál za českou reprezentaci přátelský zápas proti Rakousku. Vstřelil osm ligových gólů, shodou okolností tři z nich do sítě Baníku.