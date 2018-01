Modlil jsem se, aby Slavia vyšla! Pokorný se cítil v Montpellieru zbytečný

Do Slavie přišel chytit druhý dech. Nastartovat kariéru, která ustrnula podzimním vysedáváním na tribuně v Montpellieru. V sobotu si stoper Lukáš Pokorný odbyl premiéru v sešívaném dresu, v přípravě s druholigovým Žižkovem (výhra 5:0) odehrál druhý poločas. Pochopitelně s kapitánskou páskou na ruce, to aby do týmové pokladny přispěl o to větším dílem.

„Byl to první zápas, je to pořád ve fázi poznávání. Ale myslím, že základ je dobrý," řekl Pokorný, který vítá, že si jej vytáhl trenér Trpišovský, s nímž prožil sezónu a půl v Liberci. „Je to pro mě samozřejmě jednodušší. Vím, co od trenéra čekat, jakým stylem chce hrát. V Liberci mi způsob fotbalu vyhovoval. Je to lepší, než kdybych šel do neznámého prostředí například v Belgii a rozkoukával se. Udělal jsem správný krok," uvedl 24letý obránce.

O Slavii má dobré znalosti, začal ji pečlivě sledovat od chvíle, kdy z její strany proběhlo první oťukávání. „Hodně jsem ji sledoval, přál jsem jí postup v Evropské lize. Než jsem z Montpellieru odešel, ptal jsem se ještě trenéra, jestli mám šanci hrát. Řekl mi, že ne. Tím mi to hodně zjednodušil. Ale i kdyby mi oznámil, že malou šanci mám, stejně bych odešel. Cítil jsem z jeho strany, že jsem v klubu zbytečný. Věděl jsem, že Slavii chci přijmout. Modlil jsem se, aby to dopadlo," podotkl Pokorný.

Za A-mužstvo Montpellieru v této sezóně nenastoupil, chodil pouze za rezervu, která hraje pátou francouzskou ligu. „Kvůli tomu jsem do Slavie šel, je to pro mě výzva. Nemám pochopitelně nic jistého, ale šance prosadit se bude vyšší. Chci zažít velké zápasy, doufám, že se mi to ve Slavii splní," věří Pokorný, který si nemyslí, že bitva o mistrovský titul je ztracená. Byť má Plzeň po podzimu 14bodový náskok.

„Plzeň zažila fantastický podzim, který v blízké budoucnosti nikdo nezopakuje. Bude to složité, ale naděje umírá poslední. Nikde není psáno, že Slavia nemůže titul získat. Byli bychom srabi, kdybychom se o to nepokusili."