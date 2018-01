Slavia potvrdila Koláře za 25 miliónů. Se sešívanými už trénoval i Tecl

Hotovo. Slavia uzavřela komplikovaný přestup gólmana Ondřeje Koláře, který s Libercem řešila dlouhé týdny. Talentovaný gólman nakonec podle webu Slavie do Edenu přichází za 25 miliónů korun, čímž se zařadil mezi deset největších přestupů v rámci české ligy v historii. Podle informací Sport.cz za svého odchovance Liberec původně požadoval 60 miliónů korun.

„Na podzim byl právem hodnocen jako jeden z nejlepších brankářů v lize. Liberec si chtěl Ondru pro jarní zápasy udržet, jednání nebyla jednoduchá. O to více si vážím toho, že s konečnou podobou dohody jsou spokojeny všechny strany," uvedl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

„Jsem rád, že to dopadlo. Trvalo to strašně dlouho, já sám jsem byl nervózní, protože jsem nevěděl, kde budu," přiznal na klubových stránkách Ondřej Kolář, který je tak druhým hráčem, jehož Slavia U Nisy získala. Už v sobotu oznámila stopera Ondřeje Kúdelu.

Slavia přivítala v Edenu novou posilu mezi tyče! Do klubu přichází Ondřej Kolář!

INFO: https://t.co/M1x4rdYrdO#SKSposila #spolujsmesilnejsi pic.twitter.com/d7E5pbQ99w — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 22. ledna 2018

„Jde sem se mnou Ondřej Kúdela, který taky komunikoval s klukama, takže nějaké informace mám. Jsem v očekávání, s ostatními jsem se ještě osobně neviděl, tak se těším. Doufám, že se brzy seznámím a zapadnu do kabiny. Povídal jsem si s Přémou Kovářem a prohodil jsem pár slov s Lukášem Pokorným," popsala zatím poslední posila úřadujících mistrů.

V Edenu se potká s realizačním týmem, který do Edenu zamířil v zimní pauze z Liberce také a naváže tak na spolupráci se svým jmenovcem Štěpánem Kolářem, koučem gólmanů.

„Těším se moc, trenér gólmanů Štěpán Kolář se mnou udělal kus práce. Hodně mi pomohl. Budu se to snažit vrátit a doufám, že se mi to povede," plánoval Kolář, jenž již zítra s týmem zamíří na herní soustředění do Dubaje.

Doženou Plzeň?

„Do tepla se těším, trénovat v těchto podmínkách je pro gólmany těžké, máme spoustu pádů a pořád mě něco bolí. Těším se do Dubaje na soupeře, za Liberec jsem teď neodchytal žádný zápas, takže už se těším, až vlezu do brány a naberu jistotu. A věřím, že to bude fungovat," doufal gólman, jenž ještě nevzdává boj o titul.

„Věřím, že do jara vstoupíme dobře, protože všichni očekávají, že tady budou úspěchy. Doufám, že se nám povede vyhrát hned první kolo v Jihlavě a pak přejít v poháru přes Liberec. A že budeme pokračovat ve stíhací jízdě a doženeme Plzeň," přiznal brankář, jenž v české nejvyšší soutěži odchytal dohromady 30 zápasů.

„Ondra Kolář je od mládí považován za velký talent. Ne úplně vždy s ním nakládal, jak měl. Jeho dispozice ho předurčují pro velký fotbal, ale trápily ho zdravotní problémy a možná i proto ještě není úplně někde jinde. Naštěstí pro něj v posledním období všechno funguje, jak má, a Ondra začíná prokazovat, co v něm je. Věříme, že působení ve Slavii bude dalším krokem v jeho kariéře a že svůj talent u nás naplno uplatní," poznamenal sportovní ředitel Jan Nezmar.

Ten dnes v Edenu přivítal i Stanislava Tecla, jehož si nečekaně sešívaní stáhli z hostování v Jablonci kvůli zranění Murise Mešanoviče. Do Edenu se tak vrací znovu po půl roce.

„Jsem rád, že jsem zpět ve Slavii. Bavili jsme se o tom s trenérem už v prosinci. Teď se bohužel Muris zranil, což samozřejmě není nic příjemného, ale mně to sem otevřelo cestu," uzavřel Stanislav Tecl.