Záviška odchází z Jihlavy do Bohemians, výměnou míří na Vysočinu obránce Buchta

K hráčské výměně dochází mezi fotbalovými kluby FC Vysočina a Bohemians 1905. Z Jihlavy odešel do pražského klubu na hostování s opcí dvaadvacetiletý krajní záložník Jan Záviška, odtud pro změnu zamířil opačným směrem pětadvacetiletý stoper Petr Buchta.

„Potřebovali jsme zvýšit konkurenci na postu středních obránců, proto jsme přistoupili k této výměně. Jsme přesvědčeni, že Petr Buchta nám na jaře v boji o záchranu pomůže, a stejně tak přejeme Honzovi Záviškovi, aby našel v Bohemians herní uplatnění," uvedl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Mezi novými spoluhráči Buchty, který v minulosti oblékal i dres Brna, budou na Vysočině také jeho bývalí parťáci ze Zbrojovky Zoubele a Keresteš.

Trenér Martin Hašek dobře zná Závišku z působení ve Spartě a Pardubicích. Bývalý mládežnický reprezentant je jinak odchovancem Hlinska a do Prahy přestoupil v patnácti letech. V české nejvyšší soutěži debutoval v dresu Jihlavy právě proti Bohemians v září 2016. I jeho příchod by měl být administrativně potvrzen v tomto týdnu a mělo by se jednat o hostování s následnou opcí.

Společně se Záviškou posílil Klokany i Jiří Bederka. Dvaadvacetiletý obránce přichází z Hradce Králové a jeho přestup by se měl dotáhnout před odletem na soustředění.