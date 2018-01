Obrat po dlouhých letech! Sparta zakončila minulou sezónu se ziskem. Kde se vzal?

Od příchodu současného majitele Daniela Křetínského v roce 2004 skončila Sparta v zisku teprve podruhé. Poprvé se to klubu podařilo hned v první sezóně pod nynějším vlastníkem, kdy vydělal 31,8 miliónu korun. Poté už Sparta hospodařila v záporných číslech.

Nyní se na plusové bilanci nejvíce podílel zisk z přestupů. Sparta prodala Bořka Dočkala do Che-nan Ťien-jie, zatímco Ladislav Krejčí odešel do Boloni, Patrik Schick do Sampdorie Janov a Jakub Brabec do Genku. Sparta jednotlivé přestupové částky nezveřejnila, Dočkal však údajně odešel do Číny za 230 miliónů korun.

Opačným směrem do klubu poté dorazil jako volný hráč bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický a z Midtjyllandu přestoupil útočník Václav Kadlec. Za něj Sparta dala údajně 73 miliónů korun, což z něj tehdy udělalo nejdražšího hráče české nejvyšší soutěže.

Vlastní rekord poté Sparta překonala hned dvakrát, oba tyto transfery se však započítají až do hospodářských výsledků za aktuální sezónu. V létě koupila Tala Ben Chaima za 76 miliónů a před pár dny přivedla za 117 miliónů rumunského záložníka Nicolae Stanciua.

Za účast v předkole Ligy mistrů a Evropské lize, ve které Sparta došla v minulé sezóně až do jarního play off, utržil klub celkem 180,8 miliónu korun. Celkové obchodní příjmy bez vlivu evropských pohárů činily 215,9 miliónu a prodej vstupenek vynesl 51,9 miliónu. Zápasy Sparty v domácí lize vidělo na stadionu 149 tisíc fanoušků, v pohárech pak 85 tisíc.

Mezi výdaji tvořily velkou část náklady na hráče a realizační týmy všech věkových kategorií, které činily 212 miliónů korun. Provoz klubu, do kterého je započítána organizace utkání, soustředění nebo náklady na energie, vyšel Spartu na 175,8 miliónu korun. Na chod stadionu vynaložila Sparta bez odpisů 51,4 miliónu korun.