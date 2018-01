K volbám hernímu soustředění navzdory! Kvůli hlasu urazí stovky kilometrů nebo k urně zamíří rovnou z letadla

O politiku se zajímá, volí pokaždé. A utéct si gólman Liberce Václav Hladký nenechá ani druhé kolo prezidentských voleb. Přestože s týmem aktuálně pobývá na Kypru, kde se s parťáky připravuje na jarní část sezóny. Podobně to mají i ostatní české týmy, které v době hlasování trénují v zahraničí.

„Otázka voleb je pro mě samozřejmě důležitá. S manželkou to sledujeme, zajímá nás to. Když máme možnost to ovlivnit a změnit, určitě se na tom chceme podílet," vysvětluje 27letý gólman, proč svůj hlas tutově nenechá ležet ladem. „Když máme možnost volit, měli bychom. Určitě nesouhlasím s názorem, že můj jeden hlas volby stejně nerozhodne," odmítá častou mantru „nevoličů".

V modrobílé kabině patří spíše k těm, kteří se o politiku zajímají intenzivněji. K volbám tak pochopitelně chodí pravidelně. „Zatím mi to vycházelo. Poslední dva roky jsem si vždy vyřídil volební průkaz a odvolil v Liberci," popisuje brněnský rodák.

U Nisy kroutí již třetí sezónu a v zimní přípravě ho po odchodu Ondřeje Koláře do Slavie čeká boj o pozici jedničky, klapky na očích však nemá. Když se dozvěděl, že druhé kolo prezidentského výběru se kryje s herním kempem Slovanu na středomořském ostrově, pohotově sondoval, zda bude mít možnost odvolit i tam, mimo svůj hlasovací okrsek.

„S lidmi v klubu jsme hned zjišťovali, jaké jsou možnosti a zda to půjde uskutečnit. Je nás tady víc, kdo se chystáme volit," říká gólman.

Volební průkaz si dopředu vyzvedl i tentokrát. Liberečtí fotbalisté pobývají na jihu ostrova u Limassolu, na Kypru lze volit jen na Velvyslanectví České republiky v Nikósii. Jde o volební okrsek číslo 49. Absolvovat tak k volební urně musí štreku dlouhou osmdesát kilometrů tam. A stejnou cestu zase zpátky.

Potkají se s konkurencí?

Ve volební místnosti se Liberečtí možná potkají i s hráči konkurenčních týmů. Během historicky druhé přímé volby hlavy státu totiž budou na Kypru kromě aktuálně čtvrtého celku ligy ladit formu i fotbalisté Mladé Boleslavi či Teplic, kteří dokonce upravili svůj itinerář a k urnám zamíří rovnou z letiště. Oklikou.

„Přiletíme odpoledne do Larnaky a hned z letiště zamíříme na velvyslanectví v Nikósii," prozrazuje tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík. Kdyby jeli rovnou do cíle v přímořském letovisku Agia Napa, za tři čtvrtě hodiny jsou na hotelu. Takhle to vezmou přes Nikósii táhlým obloukem.

„Je to trochu zajížďka, která zabere tak dvě hodiny navíc, protože pojedeme de facto na jinou stranu, jenže sami hráči o to projevili zájem," konstatuje Kovařík.

Mezi nimi například 31letý brankář Jakub Diviš. „Jsem velmi rád, že nám trenér a klub umožnil volit i na Kypru. I když vím, že pravomoci prezidenta nejsou veliké, není mi lhostejné, kdo naši republiku reprezentuje u nás i v zahraničí," povídá brankář, který kromě české ligy již vyzkoušel štaci v Bulharsku, Skotsku či Slovensku.

„Uvítal jsem tak možnost se aktivně zúčastnit i druhého kola prezidentských voleb," dodává turnovský rodák, jenž si nechal volební průkaz zaslat korespondenčně.

Spousta fotbalistů si ho ovšem zařídit nestihlo. „Samozřejmě ne všichni se zdržují v místě svého trvalého bydliště, takže pokud si ho nezařídili, volit nepůjdou. Ale myslím, že spíše větší procento půjde," odhaduje Hladký účast na více než šedesát procent. Zhruba tolik činil prvním kole celorepublikový průměr.

Ovšem otázka, kdo na Hrad, zda Miloš Zeman či Jiří Drahoš, zasahuje drtivou většinu. „Bavíme se o tom samozřejmě hodně. Stejně jako je celá republika rozdělená na voliče Miloše Zemana a ostatní, kteří jdou proti němu, je to ožehavé téma," připouští s úsměvem Hladký. „U nás kabina až tak rozdělená není, až na pár výjimek je to spíše na jednu stranu," culí se zase Kovařík.

V prvním kole v Nikósii bylo ve volebním seznamu zapsáno 58 voličů, hlasovat jich přišlo 39. Při finálním kole lze na českém velvyslanectví očekávat díky fotbalovým soustředěním mnohem větší nával.