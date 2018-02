Jablonecký kouč Rada už snahu o získání Lafaty vzdal, útočníka hledá jinde

Když Petr Rada přebíral fotbalový Jablonec, měl v kádru elitní útočníky Stanislava Tecla a Ondřeje Mihálika. Během několika lednových dnů o ně přišel. Měl proto zájem o Davida Lafatu, ale toho odmítla uvolnit Sparta. Získal tak zatím na hrot Jana Chramostu z Mladé Boleslavi, snaží se probudit střelecky Martina Doležala a rozhlíží se, jakého útočníka by ještě mohl do Jablonce přivést, jak potvrdil v rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Na podzim nastříleli Stanislav Tecl devět a Ondřej Mihálik pět gólů. Už víte, jak je nahradíte?

Odchod dvou kvalitních útočníků je nepříjemný, ale nedá se nic dělat. Slavia si Tecla stáhla z hostování za zraněného Mešanoviče, na což má právo. Nabídka Alkmaaru na Mihálika byla pro klub finančně zajímavá (asi 40 mil. Kč. - pozn. autora) a hráč si to chce zkusit venku. Získali jsme Jana Chramostu, který tady dal v prvním utkání dva góly. Máme ještě Martina Doležala. Uvidíme po návratu, jestli nějaký zajímavý útočník bude k mání. V každém případě takovou porci gólů bude hodně těžké nahradit. Věřím, že branky bude dávat Chramosta a střelecky se probudí Doležal, oba to umějí. Musí se ale prosazovat i další hráči. Nelze spoléhat na jednoho či dva střelce. Na tom také pracujeme.

Po příchodu do Jablonce jste chtěl Davida Lafatu ze Sparty, ten už není v hledáčku?

Musel jsem ho pustit z hlavy. Sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný jasně řekl, že zůstává na Letné. Znám Davida dlouho, samozřejmě bych ho bral, ale bohužel, realita je jiná. Je to uzavřené.

Máte v hledáčku hráče i na další posty? A jak se k vašim přáním staví šéf klubu Miroslav Pelta?

Kromě útočníka se díváme i po stoperovi a záložníkovi. Budeme to řešit po návratu domů. Doma už budou i ostatní týmy. Tradičně ještě dojde k pohybu na hráčském trhu a hostováním. Co se týká výběru hráčů, nejprve si je vytipujeme s kolegy v realizačním týmu, pak jdeme s naší představou za vedením klubu. Samozřejmě jde o to, jestli jsou vůbec dostupní, jednak zda je mateřské kluby uvolní, za jaké peníze, a jestli oni budou chtít k nám jít. Pochopitelně tipů máme víc.

Jablonec se netají přáním dostat se do pohárové Evropy, nejlépe přes domácí pohár. Není pro vás za této situace pomyslná laťka příliš vysoko?

Ten cíl či přání se nemění. Z domácího poháru je cesta vzhledem k menšímu počtu zápasů relativně snazší. Už jsme ve čtvrtfinále, v němž nás čeká Slovácko, takže potřebujeme udělat ještě tři kroky, které určitě nebudou lehké. Ale Zlín dokázal, že to jde a pro klub vydělal i velké peníze. Pořád říkám, že domácí pohár je významná soutěž, v ostatních zemích má mnohem větší váhu. Pokud je šance tuto trofej vyhrát, půjdeme za ní. I přes oslabení o zmíněné kanonýry. Pochopitelně chceme i v lize vystoupat výš ze sedmé příčky.

Jak se vám zatím zamlouvá příprava v Portugalsku?

Jsme v golfovém resortu kousek od Fara. Podmínky jsou výborné, hlavně máme k dispozici excelentní hřiště, na kterém jsme sami. Takové jsem zažil na soustředěních asi jen jednou se Slavií v Turecku. K dispozici tu je vše, co potřebujeme, ubytování je také výborné a všude se dá dojít pěšky.

Hráčům se tam také líbí?

Ti jsou tady od toho, aby makali, což dělají podle mých představ.

Zúčastníte se tradičního Atlantic Cupu, co dalšího vás ještě čeká?

Porazili jsme Hammarby 2:1, v sobotu hrajeme se švédským Dalkurdem, a pak nás čeká utkání o umístění. Ve středu se vracíme domů. Výsledky nejsou podstatné, ale jsem rád, že máme v přípravě kvalitní soupeře.