Listkiewicz očekává od sudích na jaře zlepšení oproti podzimu

Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Michal Listkiewicz věří, že sudí budou v jarních kolech první ligy podávat lepší výkony než na podzim, kdy nebyl zcela spokojený. Pomoci by k tomu mělo i to, že osmidenní soustředění na Kypru ukázalo, že sudí jsou velmi dobře fyzicky připraveni. O motivaci prý mají postaráno, ti nejlepší by mohli jednou pískat čínskou nejvyšší soutěž.