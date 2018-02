Šampión hlásí návrat. Ne však do Plzně, letí za Baníkem

Tři mistrovské tituly získal s Plzní, teď se do české fotbalové ligy vrací. Ne však do Viktorie, ale do ostravského Baníku, kde by se měl stát již sedmou zimní posilou. Obránce Václav Procházka se dohodl na ukončení smlouvy v ankarském Osmanlisporu a momentálně míří na letiště, aby se v Turecku posunul o kus dál. Letí do Beleku, kde je předposlední tým české ligy na soustředění.