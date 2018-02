Rosický rozhoduje i o přestupech. A věří, že Stanciu s Kangou jeho roli zastanou

Letenští fanoušci stále doufali, že se jejich Rosa dá přes zimu zdravotně do pořádku a na jaře vyléčí vleklé problémy se středovou řadou. Jenže tělo a hlavně hlava Malého Mozarta řekly rázné dost. A tak je z Tomáše Rosického ze dne na den fotbalový bafuňář.

"Jsem ve velmi úzkém kontaktu se Zdeňkem Ščasným (sportovním ředitelem), spolupracuju s Adamem Kotalíkem (generálním ředitelem), trenérem (Andreou Stramaccionim) a komunikuji s majitelem (Danielem Křetínským). Je to pro mě začátek něčeho nového a velice zajímavého. Mám z toho velmi dobrý pocit," pochvaluje si svou novou roli.

Sedmatřicetiletý Rosický se tak podílel na výběru posil, jež mají v záložní řadě zastat jeho roli.

"Nicolae Stanciu a Guélor Kanga přišli, aby do týmu přinesli víc kreativity. Když jsem ještě hrál, tak jsme občas viděli, že protihráči si mě blízce hlídali a někteří mě zdvojovali, nebo dokonce ztrojovali. Aby se předešlo, co by čekalo na Stancia, který by byl eventuální náhradou za mě, tak jsme přivedli dalšího kreativního kluka šikovného s balónem (Kangu)," vysvětluje.

Rekordman není žádný zajíc

Bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu si od zmíněných šikulů hodně slibuje. "Jde o hráče, kteří i podobně přemýšlejí, měli by si vyhovovat. Věříme, že Spartě hodně pomůžou a všichni z toho budou těžit."

Stanciu bude pod tlakem už jen vzhledem k faktu, že se stal nejdražším hráčem v historii české ligy. "Samozřejmě očekávání budou obrovská. Nejenom cenou, jakou za něj Sparta zaplatila, ale i tím, že přichází po mně. Hráči to měli i v národním týmu složité, když přicházeli po mně, protože byli se mnou srovnáváni," poukazuje Rosický.

"Ale nepřichází jako žádný zajíc, je to zkušený kluk, který hraje za národní tým, a má toho spoustu za sebou. Myslím, že jeho integrace do týmu nebude až tak těžká, protože tým zjevně potřebuje typ takového hráče," věří Stanciuovi.

Rozloučit se chce zápasem na Letné

Fanoušci Sparty se mohou těšit, že Rosického přece jen ještě jednou uvidí na hřišti. "Samozřejmě vím, že jsem se s lidmi nerozloučil a chtěl bych to udělat. Uvidíme, jestli se nám teď na léto povede přichystat nějaký rozlučkový zápas. Nejlepší by bylo zakončit kariéru na Letné," usmívá se.

Sparta se teď však především zvedá z bídného podzimu. "Musíme držet při sobě na všech frontách. Všichni si uvědomují, že nechceme být tam, kde jsme teď, musíme se zlepšit. Potenciál Sparty je úplně jinde. Kluci na soustředění zatím dobře pracují. Bude strašně důležité dobře začít a odpíchnout se od prvních výsledků," přeje si Rosický.

Podle něj by Sparta měla dávat víc prostoru vlastním mladým fotbalistům. "V uplynulém půlroce jsme měli hodně hráčů a trénoval s námi jenom Christian Frýdek, který měl ještě zdravotní problémy. Aby trénoval jen jeden mladý kluk v takovém týmu, je strašně málo a podle mě je to chyba. Myslím, že se musí zlepšit začleňování hráčů do A-týmu. Ale mladí kluci si to musejí samozřejmě zasloužit," neodpustí si Rosický kritiku do vlastních řad.