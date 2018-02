Plzeňský boss přiznává: lanařili jsme Rosického! Proč odmítl 350 miliónů za Krmenčíka?

Odmítnout 350 miliónů korun za jediného hráče? V českých podmínkách nevídané. Plzeňský boss Adolf Šádek k tomuto kroku sáhl, zimnímu honu zahraničních klubů na klíčového útočníka Viktorie Michaela Krmenčíka odolal. „Slíbil jsem trenéru Vrbovi, že Krmi na jaro zůstane," říká Šádek, který přiznal, že po ME ve Francii lanařil do Plzně Tomáše Rosického!

Ve španělském Benidormu, kde se suverénní lídr české ligy chystá na jaro, se Šádek vyjádřil také k tomu, jak dlouho lze ještě vládnout klackem nad sparťanskými a slávistickými tanky.

Byl Krmenčík v zimě neprodejný? Nebo existovala cifra, která by vás přesvědčila?

V zimě asi ne. Slíbil jsem trenéru Vrbovi, že Krmi zůstane. Druhá věc je, kdyby do toho vstoupil majitel. V tomto případě se totiž nebavíme o malých penězích, tři sta padesát miliónů je strašně moc. Částku jsem neustále navyšoval, abych to nikdy nemusel udělat. V létě se ozvala Slavia, v zimě Leeds, Montpellier, Bordeaux, nakonec Newcastle. Nabídky na Krmiho byly mimořádné. S majitelem klubu panem Paclíkem si v žertu říkáme, že svým způsobem jsme oba zralí na kazajku a převoz k Chocholouškovi.

Taková suma je v českých poměrech neodmítnutelná.

Miroslav Pelta, někdejší šéf svazu, nám vzkázal, že jsme se zbláznili. Ano, jsme si vědomi rizika. Michael se může během jara zranit, nebo ztratit formu. Je to však jasný signál všem, že ligu nepovažujeme za hotovou věc.

Opravdu nenastal moment, kdy nebyl transfer Krmenčíka úplně vyloučený?

Udělal jsem nakonec úhybný manévr. Řekl jsem: ano, prodám vám ho, ale zůstane v Plzni ještě půl roku na hostování. Nikdo to neakceptoval. Pokud by na to některý z klubů kývl, přestup se zrealizoval.

To se nestalo, na jaře budete i s Krmenčíkem hájit 14bodový náskok. Vraťme se však o půl roku zpátky. V létě jste reagoval na mohutné nákupy Sparty a Slavie slovy, že poběžíte s klackem v ruce proti dvěma tankům. Nyní už držíte železný prut?

Běžím pořád s klackem. Zatím mi, obrazně řečeno, na oba tanky stačil. Jenže tanky se pomalu rozjíždějí, můžou nabrat rychlost a potrápit nás. Liga ještě zdaleka nekončí.

Náskok 14 bodů je však luxusní.

Souhlasím. Ale není to náskok, abychom mohli slavit. Klacek v ruce ještě mám, doufám, že na zbytek sezóny vystačí.

Není to spíš už pancéřová pěst?

Nevnímám to tak. Plzni pomohlo, že neproběhla drastická obměna kádru. O tom jsem přesvědčený. V létě jsme se vrátili k něčemu, co je funkční a čemu jsme věřili. Vrátil se trenér Vrba, nejlepší trenér v Česku. Právě to je možná tím pomyslným klackem, že to šlape. Oprášil se jen systém. Nemusí se ale podařit čtyři kola a je všechno jinak. Pak se bude najednou říkat, že jsem do pancéřové pěsti zapomněl zastrčit granáty. Raději budu dál tvrdit, že poběžím s klackem.

Musíte být ale klidnější než před sezónou.

Jsem příjemné překvapený, náskok čtrnácti bodů je solidní polštář.

Jenže, dá se nákupům Sparty a Slavie konkurovat s klackem dlouhodobě?

Je otázka, jakým způsobem pracujete s materiálem, který máte k dispozici. A zda hráči, které si Sparta se Slavií vybírají, jsou ti správní. Jediné, co oproti nám nemají, jsou ekonomické limity. My je máme, což je možná lepší, protože nevymýšlíme blbosti.

Rivalové ano?

To si rozhodně nedovolím tvrdit, každopádně ale mají možností daleko víc. To je jako když chodíte do restaurací. Jedna vám nabídne dvě slušná jídla a vyberete si hned. Druhá vám nabídne jídel třicet, a vy váháte. Navíc okolí vám radí: Dej si ještě tohle jídlo, je výborné! Nechám se přemluvit a pak lituju. S hráči je to stejné.

Tady neexperimentujete?

V Plzni děláme a jíme jen to, co známe. Věděl jsem přesně, co můžu očekávat od trenéra Vrby. Ani trochu jsem se nespletl.

Stejně tak jste v létě předpověděl Spartě problémy.

Zásah do týmu byl obrovský. Víc se k tomu vyjadřovat nechci.

Po ME ve Francii jste prý chtěli získat Tomáše Rosického, který končil v Arsenalu. Sedí to?

Chtěli jsme ho. Bylo logické, abychom to zkusili.

Přestože je kovaný sparťan?

Zvažovali jsme mu nabídnout smlouvu. Zároveň jsme věděli, že celá jeho rodina je sparťanská. Varianta neměla od začátku naději na úspěch. Minimálně jsem tím ale potrápil kluky na Letné. Představu, že by Tomáš po návratu do české ligy skončil v Plzni, by asi nepřekousli.

Baví vás škádlit konkurenty?

Někdy je vhodné pokoušet se o úkoly, které jsou nereálné. Aspoň tím konkurenci zneklidníte. A kdo znervózní, chybuje.

Čím jste vykolejil rivaly v létě, že jste se jim během podzimu tak vzdálili?

Možná jsme jednoho z nich vykolejili tím, že trenér Vrba skončil u nás. Ale s Rosou nešlo pouze o provokaci, snažili jsme se ho angažovat. Byť v celkovém kontextu to samozřejmě jako provokace vyznívá.

Zmínil jste kouče Vrbu. Po jeho odchodu k reprezentaci v závěru roku 2013 jste lanařili Zdeňka Zemana. Nakolik to bylo vážné?

Setkali jsme se v Římě, byl to příjemný rozhovor. Trval dvě a půl hodiny, když jsme odcházeli, na stole zbyl plný popelník. Pan Zeman je známý kuřák.

Jak jednání probíhalo?

Jak rozhovor plynul, pronesl jsem, že bychom mohli jít už k věci. Zapálil si a povídá: informoval jsem se na vás, jdete na mě moc rychle. Odpověděl jsem, že on je na mě zase příliš pomalý.(směje se)

Nakonec z toho sešlo...

Je škoda, že takový kouč v Česku nikdy netrénoval. Byl jsem tomu nakloněný. Jenže jsme v Plzni nechtěli narušit linii, po které jedeme. Peníze nebyly problém, přestože měl pan Zeman platnou smlouvu v AS Řím. Nebyli jsme přesvědčeni, že budeme schopni naplnit jeho vize.

Nosíte už v hlavě plán, jak být konkurenceschopní v Lize mistrů, pokud vám útok na tuto soutěže vyjde?

Když mám být upřímný, Liga mistrů má tak vysokou úroveň, že se na ni na tuzemské úrovni nepřipravíte. Nechci vůbec snižovat českou ligu, ale na takové zápasy se v ní nedá nachystat. Museli bychom působit třeba ve španělské. Legia Varšava má rozpočet miliardu korun, v základní skupině dostane osmičku od Dortmundu. Trenér Vrba správně říká: potřebovali bychom peníze z Ligy mistrů a hrát Evropskou ligu. Ať se to někomu líbí nebo ne, to je soutěž vhodná pro české kluby.

Liga mistrů je ovšem velké lákadlo.

Pochopitelně. Přál bych to každému. Ale když si vzpomenu na některé zápasy, například na ten na Bayernu (pozn.- Plzeň podlehla 0:5). Když jsem jezdil před lety kolem Allianz Arény, říkal jsem si, byla by pecka si tam někdy s Plzní zahrát. Teď když jedu kolem, valím dvě kila, ani se na ni nepodívám.(směje se) Ta soutěž je úplně jiný level.

Zážitek za to ovšem stojí, že?

Ekonomický určitě. I osobní. Například záležitosti, které předcházejí zápasům. Obědy s prezidenty Atlétika, Barcelony nebo s vedením City. To jsou věci, které si za peníze nekoupíte.