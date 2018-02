Plzeňský baby boom: Krmenčík a spol. se brzy stanou otci!

Jsme střelci, chválí se. To sedí. Loni na jaře trio plzeňských fotbalistů na společné večeři vyřklo větu: chceme založit rodinu. Výsledek? Trefili se stylově do jednoho termínu. Během nadcházejících sedmi dnů by se nejlepší podzimní střelec Krmenčík a obránci Řezník s Hájkem měli stát premiérově otci.

„To vypadá na konec sezóny, kdy je člověk víc doma," culil se Michael Krmenčík ve španělském Benidormu, kde se Viktoria do dneška připravovala na jaro. „Půldruhého měsíce předtím jsme se bavili o tom, kdy bychom chtěli děti. A pak to propuklo," doplnil s úsměvem Tomáš Hájek.

Se svými ženami byli poslední dny myšlenkami na dálku, nervózní ale nejsou. „Holky asi ano, já jsem zatím v klidu," tvrdil Řezník. „Jsem nervózní, ale z jiného důvodu. Stěhujeme se do nového bytu, chudák manželka montuje sama skříňky, chtěl bych jí s tím pomoct," podotkl Krmenčík. Muži, o kterého se perou zahraniční kluby, se narodí dcerka Claudie. Holčičku očekávají také Řezníkovi (Nina), naopak Hájek se těší na malého Tomáška. Stoper už doma dvě ratolesti má, Tomášek ale bude jeho první vlastní.

Ve čtvrtek po obědě už budou sedět v letadle. A pro Hájka začne boj o minuty. Jeho partnerka má dnes první termín porodu. "Rád bych byl u toho. Brácha pro mě přijede do Mnichova, kam přiletíme z Valencie a poveze mě rovnou do porodnice. Jestli to stihnu nebo ne, už neovlivním," sdělil Hájek.

Příznivěji situace vypadá u Krmenčíků, kteří jsou druzí v pořadí. Claudie by měla přijít na svět v úterý, den před odletem Plzně do Bělehradu k úvodnímu duelu play off Evropské ligy. „Mělo by to vyjít akorát. V pondělí trénink, v úterý odrodíme a další den do Bělehradu," plánuje Krmenčík. V pátek, kdy se viktoriáni vracejí ze Srbska, nadejde čas u Řezníků... „Už se těším, jak společně vyrazíme s kočárky po Plzni," dodal Krmenčík.

Kdy své potomky oslaví, je ve hvězdách. Vzhledem k nabitému programu Viktorie se jako nejbližší možnost nabízí reprezentační pauza v půlce března. Jenže to bude Krmenčík a možná i Řezník s národním týmem v Číně. „Nesmí to zasáhnout do zápasů, trenér s tím musí souhlasit. Uvidíme," uzavřel Řezník.