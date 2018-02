Situace byla neudržitelná, vysvětluje Nezmar vyhazov Šilhavého. Trpišovský nebyl první volbou

Uběhly již dva měsíce, co usedl v Edenu do horkého křesla sportovního ředitele fotbalové Slavie. A prakticky hned na začátku musel Jan Nezmar odsouhlasit výměnu trenérů. „Musím říci, že z mého pohledu to byla profesně jedna z nejtěžších situací, se kterou jsem se v kariéře sportovního ředitele setkal,“ říká v prvním obsáhlém rozhovoru pro klubový web.