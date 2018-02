Liberec bere gólmana vychovaného Spartou

Prošel mládežnickými týmy pražské Sparty, trenér Holoubek ho tedy moc dobře zná. Na testech se jevil dobře, proto došlo k dohodě. Fotbalisty Liberce posílil brankář Filip Nguyen z druholigové Vlašimi. Pětadvacetiletý gólman se Slovanem podepsal smlouvu do června 2021.

Slovan hledal gólmana poté, co Ondřej Kolář v lednu přestoupil za 25 miliónů korun do Slavie. Podzimní jedničku teď zkusí nahradit Filip Nguyen, který na podzim odchytal patnáct zápasů za Vlašim a upozornil na sebe kvalitními výkony. S týmem absolvoval už herní soustředění na Kypru. „Budu dělat maximum pro to, abych byl pro klub přínosem, a doufám, že se Slovanu bude dařit," kvituje po podpisu smlouvy na klubovém webu.

Absolventa mládežnické líhně Sparty jako první kontaktoval Marek Čech, nový trenér brankářů Slovanu. „Zájem jsem samozřejmě měl. Jednání mezi kluby se trochu táhla, takže jsem se Slovanem nemohl odletět na první kyperské soustředění. Jel jsem tedy s Vlašimí na soustředění do Kácova. Potom mi Mára zavolal, že už se to pohnulo. Z Kácova jsem vyrazil vlastně rovnou na Kypr," popisuje nový gólman Liberce.

V přípravě si vybojoval dlouhodobou smlouvu, až do června 2021. „Jsem rád, že se vše konečně dotáhlo. Přestup beru jako další krok v mé kariéře. Začínal jsem ve třetí lize, pak jsem se posunul do druhé a teď jdu do první. Jsem rád za takový posun," říká brankář, který vyfasoval dres s jedničku.

Jeho konkurentem bude starousedlík Václav Hladký. „Chci se tady nejdřív rozkoukat. Budu dávat tréninku maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Mára je náročný trenér, ale tréninky pod ním mají hlavu a patu a jsou i zábavné. Věřím, že mě kvalitní tréninky budou posouvat zase dál," dodává Nguyen.