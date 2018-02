Skupinky a party. Ital staví mezinárodní Spartu podle Interu Milán

Janko, Mandjeck a Dúbravka odešli, také Biabiany je mimo tým. Přesto se počet cizinců v kádru nezmenšil. Spartu v zimě posílili Rumun Nicolae Stanciu, jeho krajan Florin Nita, Gaboňan Guélor Kanga a Srb Mihailo Ristič.

Na jejich začleňování do týmu už jdou Letenští jinak než dřív.

„V létě nám způsobilo potíže, že jsme měli čtyři pět hráčů separovanějších od zbytku kolektivu. Teď vytváříme menší komunity, aby byla adaptace posil co nejjednodušší," vysvětluje Andrea Stramaccioni v rozhovoru pro klubovou televizi.

Italský trenér využívá zkušeností ze svých předešlých štací.

„Zažil jsem to v Interu, tam jsme měli skupinku Argentinců, Brazilců, Balkánců... Pomáhá to pak integraci dalších. Kanga si rozumí s Mavubou a Costou, v jedné skupince jsou Stanciu, Vatajelu a Nita, máme tu partu Plavšič, Ristič, Čivič a další," líčí bývalý kouč Interu Milán, Udine a Panathinaikosu Atény.

Zimní posily se mohou lépe adaptovat

Adaptace posil by tak podle něj měla být rychlejší. „Zachováme samozřejmě jádro českých hráčů, ale ti, kteří nás doplnili a měli by nás kvalitativně posunout, přicházejí do jiného prostředí než hráči, kteří přišli v létě. Do prostředí, v němž se mohou lépe adaptovat, mohou rychleji porozumět týmu. A můj pocit je, že to bude znát na jejich výkonech na hřišti," věří Stramaccioni.

Sparta během zimní přípravy prohrála jen v generálce se Spartakem Moskva (1:2), pět předchozích zápasů vyhrála.

„Myslím, že máme lepší podmínky k naplnění svých cílů. Více se známe, hráči vědí, co je pro mě důležité, jakou využívám metodologii," přemítá dvaačtyřicetiletý italský trenér.

Uvědomuje si, že v létě při jeho nástupu na Letnou nastala složitá situace pro obě strany. Jak pro nového kouče, tak pro hráče.

„Nechci hovořit o výsledcích teď v přípravě. Nejdůležitější pro mě je, jak se snažíme hrát a jak je tým schopný to aplikovat na hřišti. Z toho mám pozitivní pocity," pochvaluje si Stramaccioni po závěrečném soustředění ve Španělsku.