Coufal setrval v Liberci, i když byl na odchodu. Nejsem zapšklý, tvrdí. Proti Slavii na hřišti nechá život

„Je konec přestupního termínu, žádnou nabídku nemám, zůstávám. A jsem s tím úplně v pohodě, nejsem vůbec zapšklý. Na druhou stranu jsem totiž i rád, že jsem tady zůstal, protože si myslím, že to může být zajímavá sezóna a já bych toho chtěl být součástí," přiznal Vladimír Coufal. „Turecko ani nic jiného už nepřipadá v úvahu," dodal jasně.

Proč přestup do Süper Lig nakonec ztroskotal? „Ani nevím. Jestli jsem stál moc peněz nebo jsem se jim nelíbil či se do toho zapojilo moc lidí... Každopádně to je už jedno. Možná bych se tam nakonec i rozhodl nejít, protože peníze by byly sice hezké, ale to město? To je taková sebevražda. Město duchů, kde by nebylo fakt co dělat. Jen vydělat peníze a jít zpátky," pověděl 25letý obránce.

Liberecký kapitán nemá hráčského agenta, transfer si nechává ve vlastní režii. A měnit to nehodlá. „Myslím, že o tom to není. Když budu hrát dobře, tak kluby zavolají, řeknou, že chtějí Coufala a pošlou nabídku. Jsem už dost zkušený na to, abych si to s majitelem zkorigoval sám. Záleží jen na mně, jak budu hrát a jak budou mít kluby zájem," poznamenal defenzivní univerzál.

Setrvání opory přivítal i nový kouč Liberce David Holoubek, který v zimní pauze nahradil na lavičce Jindřicha Trpišovského, jehož zlanařila Slavia. „Je to skvělý kluk, skvělý v tréninku i zápasech. Vše jede na sto deset procent, takový hráč by vám chyběl v jakémkoliv týmu," oddychl si Holoubek.

Povedená první půlka sezóny Coufala vystřelila na podzim až do reprezentačního výběru Karla Jarolíma. V listopadu nastoupil v přátelském utkání s Katarem. A věří, že na čtvrté místo Liberce po podzimu naváže se svými parťáky i na jaře.

„Ze základu odešel jen Kudy (Ondřej Kúdela) s Kolym (Ondřej Kolář), fakt cítím, že máme dobrý tým a myslím, že bychom mohli udělat úspěch," řekl Coufal.

Za zásadní ztrátu považuje odchod spoluhráče z obrany, stopera Ondřeje Kúdely. „Řídil celou obranu, měl fantastickou rozehrávku, nebál se hrát. Uvidíme, jak se s tím trenéři poperou a co vymyslí," konstatoval.

A Ondřej Kolář? „Je to super gólman, který si ke konci hodně věřil. Umí hrát dobře nohama, ale myslím si, že Venca Hladký nebude mít problém s tím ho nahradit. Po celou dobu, co byl dvojkou, poctivě pracoval v tréninku, k jedničce mu vždy chyběl jen kousek. Myslím, že to teď chytne za pačesy a vybičuje se k tomu, že Kolyho nahradí," předpověděl liberecký kapitán.

Zrcadlo nám nastaví Sparta

Na herním soustředění na Kypru tým Davida Holoubka neprohrál. Remizoval s Austrií Vídeň (1:1) a porazil soupeře Plzně v Evropské lize Partizan Bělehrad 2:1 a 3:2 ruskou Ufu.

„Přípravné zápasy nechci moc přeceňovat, ale vypadá to dobře. Přišli dobří trenéři, chceme hrát zajímavým stylem založeným na držení míče. Ale uvidíme. Ještě nás čeká generálka v Olomouci a zrcadlo nám nastaví Sparta," říká Coufal o startu jarní části na Letné.

Na jaře ho čekají i dva zápasy proti Slavii (jeden ve čtvrtfinále domácího poháru, druhý v lize U Nisy), za kterou kromě Koláře a Kúdely může nastoupit i další jeho bývalý spoluhráč Lukáš Pokorný a na střídačce bude exliberecký trenérský štáb v čele s Jindřichem Trpišovským. „Budou mít na sobě červenobílý dres a já je budu chtít za každou cenu porazit, i kdybych měl na hřišti umřít," uzavřel s úsměvem Coufal.