Baníku jsem dlužný, proto jsem mu dal přednost, vysvětluje volbu brankář Laštůvka

Z původně dvouleté smlouvy ve Slavii byl půlrok. Asi jste si to představoval jinak...

Nebudu zastírat, ve Slavii to nevyšlo. Některé zápasy nebyly z mé strany nejlepší, ani s fanoušky jsme nebyli od začátku na stejné vlně. A když si noví trenéři si přivedli svého gólmana, tak jsme se rozešli. Možná to vyzní trochu namyšleně, ale věděl jsem, že moje pozice by byla jiná. A abych byl od rodiny a jen seděl na lavičce, to jsem nechtěl. Ale rozešli jsme se v dobrém, necítím žádnou zášť.

Některé ty výstupy ale vyzněly, že to Slavii pokazil Laštůvka...

Něco jsem četl, něco se mi doneslo, ale mám už svoje roky a tohle jsem nebral vážně. Že někdo píše to nebo ono, s tím člověk nic neudělá. Každý má právo na svůj názor.

Chtěla vás Karviná i Baník. Co nakonec rozhodlo?

Ze začátku jsem dával přednost Karviné, protože jsem se tam narodil. Ale postupem času jsem se stále více klonil k Baníku. Má hodně ambiciózního majitele i nejlepší fanoušky v Česku. Nebylo to ale lehké rozhodování, protože jsme nechtěl nikomu ublížit. Ve finále jsem to ale udělat musel. Baníku něco dlužím a chci mu pomoct k záchraně.

Rozhodovala lepší nabídka Baníku?

To vůbec, tady jde o ty ambice. Bavili jsme se i do budoucna, že bych pro klub mohl pracovat. To mi sice nabízeli i v Karviné, ale Baník je přece jen velký klub s historií. Měl sice své problémy, ale pořád to je obrovská značka. Se Spartou a Slavií je to u nás nejlepší klub, což také rozhodlo.

Nenaštval jste Karviňáky? Jak myslíte, že vás přivítají, až tam přijedete s Baníkem?

Někteří asi naštvaní budou, jiní to možná pochopí, ale nikomu jsme nic neudělal. V Karviné jsem byl rok a zachránili jsme se. Nyní chci vrátit Baníku to, že mě dostal do velkého fotbalu. Dostal jsem dvě nabídky, v Karviné jsme už hrál a udělali jsme tam kus práce a na dálku jim budu přát, ať se zachráníme jak my, tak oni.

Když se Milan Baroš před touto sezónou vracel do Baníku, prohlásil, že v Ostravě už ukončí kariéru. Vnímáte to ve svých 35 letech podobně?

Hlavně doufám, že jenom vyhrožuje... (smích). Lákalo mě hodně zahrát si ještě s Barym, protože když jsme dostal první příležitost v áčku Baníku, tak jsme tam byl ještě s ním, než odešel do zahraničí. Na konec kariéry ještě nemyslím. Může se stát cokoliv, můžu to dohrát v Baníku, ale třeba i v Karviné. Nikdo neví, co bude za půl roku. Nad tím teď vůbec nepřemýšlím, pro mě je hlavní, bychom Baník zachránili, abych mančaftu pomohl.

Baník má jedenáct bodů, zvládne to?

Všichni víme, že to bude těžké, i když jsme teď posílili. Jedenáct bodů je strašně málo. Vzpomínám si, že v Karviné jsme měli po podzimu jednadvacet a říkali jsme si, kde vezmeme ještě těch devět, abychom jich měli třicet. Ve hře je ještě hodně bodů, čeká nás ještě čtrnáct zápasů. Ale my nesmíme přemýšlet, kde je vezmeme, ale soustředit se na to první jarní kolo se Slováckem. Když vyhrajeme, bude to trošku lehčí. Kdybychom ho nezvládli, tak bychom si zavařili.

Do Baníku přišlo sedm nových hráčů, to je velký zásah do mančaftu. Je znát po těch čtrnácti dnech na soustředění, že nákupy měly smysl?

Vesměs jsou to hráči, kteří už mají něco odehrané, ať je to Diop, Fillo, Jirásek nebo Fleišman. Myslím, že to mančaftu pomůže. Chceme se zachránit, ale musíme tomu všichni všechno podřídit a nehrát na sebe, ale být jeden tým. A i když nám to třeba nepůjde a nebudeme hrát hezký fotbal, tak to musíme odjezdit a ukopat za každou cenu.

Jsou v týmu tihle bojovníci, kteří se pro tým obětují?

Já myslím, že jo. Všichni mají něco odehrané, ví, kolik máme bodů, jaké je tady prostředí v Ostravě. Kdyby to nevěděli, tak by tady ani nešli.

Nový jste vy i téměř celá obrana. Nebude to problém?

Musím se opakovat, jsou to zkušení borci. Fleišman, Šindelář, který umí obranu dirigovat, Psyché, uvidíme, jak to dopadne s Procházkou. I Pazdera a Breda vypadají dobře. Když bude konkurence, tak to bude pro ten tým jenom dobře. Ale je pravda, že se musíme zlepšit, protože ten poslední zápas v Turecku s Olimpikem Doněck, kdy jsme dostali tři góly po třech našich chybách, bylo varování! Jakékoliv podcenění v lize by se nám mohlo rychle vymstít.

Už je kabina nažhavená na první jarní kolo proto Slovácku?

Nikdo nemá rád zimní přípravu a jsme nedočkaví. Ale jsme ostražití, protože všichni víme, že hned v prvním zápase půjde o hodně. Určitě si neříkáme, že Slovácko přejedeme. Je nám jasné, že to bude o srdci a o bojovnosti. Za hezký zápas se body nedávají. V Karviné teď na podzim hráli hezčí fotbal, než když jsem tam byl, ale bodů mají o dost méně. Počítají se body a hra musí jít stranou.

Generálka vás čeká v sobotu proti Slavii. Jaký to bude pro vás osobně zápas?

Neprožívám to, nebyl jsem tam patnáct let, ale jenom půl roku. Je to zápas, ve kterém se budeme chtít připravit na Slovácko. Jestli budu chytat celý zápas, nebo jenom půlku, neřeším. Chceme ten zápas odjezdit a ukázat fanouškům, že zadarmo kůži nedáme. Ale hlavní to bude až za týden se Slováckem.