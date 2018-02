Na rekordmana Siegla ztrácí čtyři trefy. Meta, kterou bych chtěl překonat, přiznává Chramosta

Nepatřit Mladé Boleslavi? Tenhle pocit je pro něj novinkou. Útočník Jan Chramosta poprvé v životě přestoupil. Smlouvu na dva a půl roku podepsal v Jablonci. Případnou trefu proti mateřskému klubu by však z úcty neslavil. Těší se na to, že na severu začne konečně hrát na hrotu. Nahradit má třináct podzimních branek Stanislava Tecla a Ondřeje Mihálika. A rád by také překonal Horsta Siegla, s 26 zásahy nejlepšího střelce v historii domácího poháru. 27letý kanonýr na legendu Sparty ztrácí čtyři zásahy. Zelenobílý klub ve čtvrtfinále Mol Cupu hraje doma se Slováckem.

Cítil jste, že už potřebujete změnu?

To ani ne. Být v Boleslavi není nic špatného, i když tento podzim se nám moc nepovedl. Ale odstartovalo to zranění Mešanoviče ve Slavii, které rozběhlo koloběh hráčů. Slavia si stáhla Tecla a tím se uvolnilo místo v Jablonci. Ze začátku to pro mě bylo hodně nečekaný. Nepočítal jsem s tím, že bych měnil klub teď v zimě. Ale Jablonec v čele s panem Peltou o mě měl velký zájem. Jsem rád, že to nakonec dopadlo. Moc se těším na novou výzvu.

Byl to váš první přestup, nebyl jste z něj trochu nervózní?

Hlavně se to dlouho táhlo. Jednání nebyly úplně jednoduchý. Ale myslím si, že k fotbalu patří, že lidi přestupují. A teď to padlo i na mě.

Berete to jako nový impuls?

Samozřejmě. Dá se říci, že celý život jsem strávil v Mladé Boleslavi, když nepočítám hostování v Plzni. Tohle je však přeci jen něco jiného, jsem tady na přestup, takže boleslavská kapitola je pro mě momentálně uzavřená, teď je tady Jablonec.

V dubnu se poprvé postavíte Boleslavi jako soupeř, bude to nezvyk?

Nevím, co od toho očekávat, ale těším se na to. V hlavě jsem to měl hned, že Jablonec pojede do Boleslavi a že poprvé v životě pojedu na její hřiště jako soupeř.

Už víte, zda byste případný gól slavil?

Jednoznačně říkám, že určitě ne! To vím už teď. Myslím, že v úctě ke klubu, který mě vychoval, se to nesluší. Nedělá se to.

Předpokládám, že s novým angažmá věříte i ve větší produktivitu. Na podzim jste se v lize trefil jen jednou.

V lize to žádná sláva nebyla. Dva góly jsem dal v poháru, tři v Evropě, v lize byl jen jeden. S tím samozřejmě spokojený nejsem. Myslím, že je to také dané tím, že naposledy jsem nehrál útočníka, což by se tady mělo změnit. To byl i hlavní důvod, proč jsem do Jablonce chtěl jít. V Boleslavi to už moc nevypadalo a já se cítím spíše jako útočník než jako hráč na křídlo.

Bude vám sedět větší volnost dopředu?

Jednoznačně. Netajím se tím, že do obrany se mi moc nechce, nejsem v tom tak dobrý. Myslím, že moje hlavní devíza je práce na ofsajdový lajně a zakončení. To můžu více potvrdit v útoku než na straně, na křídle.

V Jablonci byste měl nahradit Stanislava Tecla s Ondřejem Mihálikem, kteří dohromady nastříleli celkem třináct gólů. Není to svazující?

Oni odešli a Jablonec si mě vybral, protože si o mně myslí, že nějaké góly dám. Na druhou stranu si nemyslím, že je to o jednom hráči. Záležet bude na celém týmu, jak se s tím popasujeme.

Mimochodem se můžete stát nejlepším střelcem v domácím poháru. Na prvního Horsta Siegla s 26 góly ztrácíte čtyři trefy. Vnímáte to?

To je meta, kterou bych chtěl překonat. Myslím, že jsem k tomu blízko. Mám dobře nakročeno.