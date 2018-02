Procházka se upsal Baníku! Máme na víc, než bojovat o záchranu, říká

Sedm nových hráčů přišlo v zimní ligové přestávce do Baníku Ostrava. Tím posledním je stoper Václav Procházka, bývalý hráč Viktorie Plzeň a naposledy tureckého Osmanlisporu. K týmu trenéra Radima Kučery se 33letý fotbalista připojil v minulém týdnu na soustředění v Turecku a stihl už odehrát dvě přípravná utkání. V úterý podepsal v Baníku časově nespecifikovaný kontrakt. „V Turecku už se nešlo domluvit na dalším pokračování. Do Baníku mě přivedla nabídka majitele pana Brabce a osobní jednání s ním,“ zdůvodňoval návrat na české ligové trávníky trojnásobný mistr s Plzní.

V Ostravě na jaře o titul hrát určitě nebude. „Když jsem přišel v 19 letech do Plzně, tak jsme taky hráli o udržení, takže o tom trochu vím. Je to ale samozřejmě jiné než hrát o tituly. Nicméně tým je tady dobrý a má na víc než hrát jen o záchranu," upozornil Procházka, který je po obráncích Fleišmanovi, Psychém a brankáři Laštůvkovi čtvrtou defenzivní posilou.

Baník přesto v posledních dvou utkáních dostal tři branky. S ukrajinským Olimpikem Doněck prohrál 0:3, v generálce se Slavií Praha 2:3. „Poznáváme se, je to vidět, občas chybí lepší zajištění, posuny. S každým tréninkem to ale bude lepší a lepší. I ten prohraný zápas se Slavií by nám měl pomoct. Byly tam dobré věci, ale i chyby, po kterých padaly góly," upozornil Procházka.

Ten se kromě sehrání s novým týmem musí dát do pořádku i sám. Déle jak měsíc nehrál fotbal a trénoval jenom individuálně. „Moc jsem toho za ten půlrok v Turecku opravdu nenahrál, ale fyzicky jsem na tom dobře a celý zápas zvládnu v pohodě. Za těch pět týdnů jsem vypadl z herního i tréninkového rytmu a není to jednoduché, ale do prvního zápasu ještě pár dní schází. To by mělo stačit," nebojí se nepřipravenosti patnáctinásobný český reprezentant.

„Viděl jsem několik podzimních zápasů a Baník v nich nehrál špatně. Dával hodně gólů, ale taky jich na druhou hodně dostával. Teď jsme ale kvalitně posílili a ti noví hráči tým určitě pozvednou, takže to by mělo být lepší," naznačil Procházka, který v nejvyšší soutěži posbíral v dresu Plzně, Slovácka a Mladé Boleslavi 300 startů a nastřílel 20 branek.