Sešívaní mají nečekaného žolíka. Řekne dvě slova za týden a bydlí u trenéra

Ještě v létě nakupovali třeba v bundeslize, klidně i slavného Adebayora by ještě do Edenu přivedli. Očekávaný efekt se však nedostavil, a tak se již v zimě vracejí do reality. Zajímavou posilu fotbalová Slavia dost možná našla ve vlastní juniorce. V přiloženém videu se můžete podívat, co si od nemluvného žolíka před startem jarní sezóny slibuje.