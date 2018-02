Stále se poohlížíme po pohárové příčce, nastiňuje teplický šéf Šedlbauer ambice pro jaro

Šéf se ale ještě vrátil k podzimu. „Mrzí mě především vyřazení od druholigového Hradce Králové v domácím poháru, protože cesta do Evropy z MOL Cupu by asi byla snadnější než přes ligu. A dalším zklamáním byla bodová ztráta v ligovém zápase v Ostravě. I přes tyto výkyvy cílem zůstává snaha, abychom se nějakým způsobem poohlíželi po pohárové příčce," nastínil Šedlbauer.

Největším zásahem do teplické sestavy je přestup klíčového záložníka Martina Filla do Baníku Ostrava. „Odchodem pana Filla se naše situace malinko změnila," připustil šéf. Tým ztratil střelce pěti branek, na jeho post Tepličtí někoho vyloženě nového nepřivedli. Klub neuvolnil finanční prostředky na hráčskou náhradu. „Protože je nemáme. V zájmu budoucnosti klubu jsme investovali do umělé trávy. Peníze nepadají ze stromu. Kdybychom je měli, mohli jsme Filla udržet. Chápu, že si chce vydělat a nejsme schopni zajistit jeho setrvání, to je realita," vysvětlil Šedlbauer.

Tepličtí už vyhlížejí úvodní jarní kola. „Jedeme do Jablonce, pak hostíme Ostravu, která hraje o záchranu a půjde do toho naplno. Jsou to důležité zápasy, jejichž výsledky mohou mít vliv na psychiku podle toho, jak dopadnou," přemítá šéf.

Trenér Daniel Šmejkal uvítal několik nových nebo staronových tváří. Přišli Čmovš z Mladé Boleslavi, Shejbal z Hradce Králové, z hostování se vrátili Kodeš (Žižkov), M. Richter (Ústí nad Labem). A o místo zabojuje i uruquajský ofenzivní hráč Yhojan Diaz. „Má dobrý driblink, ale i určité nedostatky, na jejichž odstraňování pracujeme. Může nastupovat na postu středního útočníka nebo na křídle. Ještě se rozhlížíme, zda by existovala možnost k dalšímu doplnění," glosoval kouč přesuny v kádru.

Kouč už má jasno o brankářské jedničce pro první zápas, když dvojici tvoří Grigar a Diviš. „Gólmani to už slyšeli, ale konkrétní rozhodnutí si necháme pro sebe až do pátku," prohodil Šmejkal tajemně.