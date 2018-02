Videorozhodčí bude opět na Letné. Celoplošné nasazení je spíš kosmická vize

Podle šéfa LFA stojí nasazení videorozhodčího v přímém přenosu řádově desítky tisíc korun. „V Česku je jen jeden přenosový vůz, který to umožňuje a je v něm oddělené pracoviště pro videorozhodčího a jeho asistenta. Takový vůz stojí asi 110 miliónů korun. Kdybychom chtěli sami realizovat videorozhodčího na nevysílaném zápase, museli bychom v mít k dispozici vlastní vůz s osmi či devíti kamerami. To jsou mnohonásobně vyšší finanční náklady, na které prostě nemáme. Přesto připravujeme ve spolupráci s O2 TV a partnery ještě jeden vůz, abychom v závěru jara mohli nasadit videorozhodčí na dva zápasy," konstatoval Svoboda.

Na jaře bude videorozhodčí minimálně na jednom zápase v každém kole. V dalších sezónách by počet utkání měl stoupat. „Kdy to ale bude na všech osmi zápasech, nelze přesně říct," zdůraznil. Utopií je také centrum, kam by zkoumané závěry chodily a odkud by bylo rozhodováno o verdiktech sudích na hřišti. „Bundesliga šla cestou NHL, kde takové centrum existuje a funguje, ale v Německu mají jen na projekt videorozhodčích pět miliónů euro (asi 127,3 miliónu korun - pozn. autora). U nás máme z prodeje televizních a reklamních práv na celou ligu a pro kluby obou profesionálních soutěží čtyři milióny euro. Takže centrum, které by hodnotilo sporné situace ze všech zápasů je pro nás asi tak vzdálené, jako kosmická loď, v níž létal automobil Tesla," řekl Svoboda.

V březnu se rozhodne

Na březnovém zasedání FIFA a pravidlové komise IFAB by mělo padnout rozhodnutí, co bude s videorozhodčími dále. Zda bude projekt pokračovat neoficiálně dál, bude se testovat, nebo bude oficiálně puštěn třeba jen v některých zemích a vybraných mezinárodních soutěžích. V každém případě komise přitvrdila, co se týká požadavků na svazy, které pracují s videorozhodčími on line.

„Nezaháleli jsme ani v zimě, videorozhodčí byli v akci při sedmi zápasech Tipsport ligy a dvou přípravných duelech, přičemž v utkání Bohemians 1905 s Ružomberokem došlo ke čtyřem sporným momentům, které řešil videorozhodčí, což je docela nadstandardní počet," uvedl Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA. Čtyřikrát jako hlavní byl v „akci" sudí Orel, třikrát K. Hrubeš, Ardeleanu a Příhoda.

„Přibylo také školení, testů a dalších akcí, na nichž se vybraní sudí připravují jak na roli videorozhodčího, tak i jeho asistenta nebo hlavního sudího na hrací ploše. Využili jsme i soustředění na Kypru. Cílem je maximální spolupráce, a fakt, aby zásahů ze strany videorozhočích bylo co nejméně, ale s maximálním efektem. Důležité je, posoudit co nejlépe situaci a rozhodnout, kdy videorozhodčí do utkání „vstoupí" nebo kdy do rozhodnutí hlavního zasahovat nebude. Samozřejmě školit se musí i další lidé, třeba obsluha monitoru u hrací plochy," vysvětlil šéfinstruktor videorozhodčích Roman Hrubeš.

Na zmíněné tři funkce jsou už připravení sudí Královec, K. Hrubeš, Franěk, Zelinka, Příhoda a Adam, chystají se i další, například Ardeleanu, Orel, Proske či Marek. „Jdeme podle plánu, nezaostáváme," konstatoval R. Hrubeš.

Svoboda znovu zopakoval, že nelze videorozhodčí vidět jako všelék na chyby rozhodčích... „Lidský faktor zůstává. Videorozhodčí ale může eliminovat nejfatálnější chyby. A co se týká regulérnosti, že někde videorozhodčí je a na jiných zápasech není, pak musím říct, že jestliže po ligovém ročníku budeme hovořit třeba o deseti sporných gólech, a video jich pět odstraní, je to pokrok, který regulérnost soutěže posiluje. Kluby si projekt sami odsouhlasily, takže by ho neměly kritizovat."

Stadióny jsou připraveny

LFA nechala zkontrolovat ve středu a ve čtvrtek osm stadiónů, na nichž se bude hrát víkendové úvodní jarní kolo. „Všechny jsou připraveny," ujistil Bárta. Znamená to, že kluby musí odstranit případně sníh, který napadne, ale plocha pod ním je regulérní. V nadcházejícím týdnu bude zkontrolováno zbylých osm stadiónů.

„O to, že by kluby hrací plochy nepřipravily, jsem obavu neměl. Vždyť v přípravném období kluby absolvovaly jedno i dvě zahraniční soustředění na kvalitních hracích plochách. Je tedy v jejich zájmu, aby je měli i doma," uvedl Svoboda na pátečním setkání s novináři.