V Baníku už funguje sportovní rada. Modlíme se, aby Bary nekončil, ale také děláme na posilách pro léto, říká Nehoda

Zatím na půlroční výpomoc přišel do managementu Baníku Ostrava slavný útočník Dukly Praha Zdeněk Nehoda. Společně s Dušanem Vrťem, Petrem Uličným a Markem Jankulovským tvoří sportovní radu klubu, která má pomoci dostat klub z ligového suterénu. Před jarní částí ligy pomohly fotbalové osobnosti do Ostravy přivést osm posil a už nyní pracují na dalších, které by mohly přijít v létě.

Sportovní rada funguje v Baníku od začátku ledna, jsou aktuální posily výsledkem vaší práce?

Ne úplně. Na posilách začalo vedení klubu pracovat ještě dříve, než ta rada vznikla, někdy začátkem prosince. Ale myslím, že rada zatím splňuje to, co od ní majitel (Václav Brabec) očekával. Jde například o konzultace s trenérem Kučerou, sportovním manažerem Dušanem Vrtěm i s majitelem ohledně posilování a myslím, že se nám podařilo vytipovat kvalitní hráče. Sice to možná vypadá, že jsou někteří ti kluci přestárlí, ale vše bylo směřováno k tomu, aby se Baník zachránil. Klub posílil opravdu kvalitně. Velká pomoc pro Kuču (Radim Kučera) je také skoro každodenní konzultace s Petrem Uličným. Ten do toho přinesl i trochu takového odlehčení do kabiny. Což ale nesnižuje jeho velkou trenérskou odbornost.

Už hledáte hráče pro příští sezónu?

Ano. Nyní jsme potřebovali přivést kluky, kteří nám pomůžou na jaře a v příští sezóně. Za ten rok a půl bude čas doplnit tým zase jinými hráči, protože někteří mají ve smlouvách výstupní klauzule, že mohou odejít v létě. Už pracujeme na letním posílení, protože přibližně víme i to, kdo z Baníku odejde. Například Bary (Milan Baroš) by mohl skončit, i když se všichni modlíme, aby tomu tak nebylo.

Pomohla získat do Baníku hráče zvučná jména ze sportovní rady?

Pomohli jsme v tom, že známe majitele klubů, manažery, kteří hráče zastupují. První jednání jsem vedl já a pak si to buď převzal sám majitel klubu, nebo to dotáhl Dušan Vrťo či já. Měli jsme rozdělenou práci, ale ty zkušenosti a kontakty, které mám, tomu určitě pomohly.

Nebyl problém, že vlastníte hráčskou agenturu?

Musel jsem čelit námitkám o střetu, ale myslím, že to vůbec nehrozilo. Z těch osmi hráčů, kteří do Baníku přišli, zastupuje naše agentura pouze brankáře Budinského a tam jednání vedl syn. O angažování hráče rozhoduje majitel s trenérem a ředitelem klubu, nikoli rada. To za prvé. A za druhé bych byl sám proti sobě, kdybych do Baníku tlačil své hráče. Šel jsem sem s dobrou vůli pomoci Baníku, tak proč bych do něj cpal za každou cenu hráče, o němž nejsme přesvědčeni, že mužstvu pomůže?

V Ostravě žijete už delší dobu, jaký vlastně máte vztah k Baníku?

Žiju v Ostravě od roku 2007, jedenáct let. Zažil jsem tady majitele Peteru, Šafarčíka. Když nemám práci, jsem na každém fotbale, ale nebudu říkat, že jsem kovaný Baníkovec. To by byl nesmysl. Ale Baníku fandím, protože tady žiju, a chci, aby se v Ostravě hrála první liga. S panem Brabcem jsme přátelé a když mě oslovil, tak jsem si říkal, proč bych nepomohl, když tady žiju a zřejmě v Ostravě už i dožiju.

Jak se vám dívalo na to, že tradiční klub, kterým Baník je, míří takřka k zániku? Neměl jste chuť přijít s nabídkou pomoci už v minulých letech?

Zaprvé mě nikdo neoslovil, to udělal až současný majitel A za další jsem byl po přestěhování do Ostravy dva tři čtyři roky trochu i mimo fotbal. Pak jsme dávali do pořádku firmu a měl jsem zase spoustu jiné práce, než abych se soustředil na to, že bych někomu pomáhal v klubu.

V Baníku jste se dohodl na půlroční spolupráci. Co bude dál?

To bude záležet na tom, jak se rozhodne majitel. Důležité bude také to, jestli se Baník zachrání. Našlápnuto má, uvidíme. Jak to bude fungovat dál, to všichni vyhodnotíme v létě.