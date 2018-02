Odchovanec Sparty bude hostovat v Mladé Boleslavi

Sedmadvacetiletý Martin Sus je odchovancem Sparty. Následně hrál za Kladno a Vlašim, než zamířil do Příbrami. Odtud ho vykoupil Liberec. V červenci 2016 zamířil do Baníku, kterému pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Sus má na kontě 60 ligových startů.

"Důvodem Susova příchodu do Boleslavi je jeho univerzálnost, protože může hrát na obou stranách obrany. Na tyto posty máme jenom Pauscheka a Křapku a potřebovali jsme na ně vytvořit zdravý konkurenční tlak," vysvětluje Jaroslav Bílek, sportovní manažer Středočechů.

Se Susem obnoví spolupráci, protože před třemi lety stál Bílek za jeho přestupem z Příbrami do Liberce. "Přichází na půlroční hostování, a pokud s ním budeme spokojení a on bude spokojený v Boleslavi, tak se pochopitelně domluvíme v létě na delším kontraktu," avizuje Bílek.