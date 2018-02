Posílený Baník nezvládl souboj se Slováckem. Dostali jsme pořádnou facku, smutní Hrubý

Chtěli se odrazit nahoru, místo toho se fotbalisté Baníku po domácí porážce 1:2 s přímým konkurentem v boji o záchranu se Slováckem propadli do ještě hlubší krize. „Je to pořádná facka. Doma jsme chtěli a měli jednoznačně vyhrát,“ lituje záložník Baníku Robert Hrubý, který místo distancovaného Baroše vedl tým v roli kapitána. Baník úvodní jarní duel nezvládl, přestože se v základní sestavě objevilo sedm z osmi zimních posil. Mimo sestavu zůstal pouze náhradní brankář Budinský.

S jakými pocity odcházíte ze stadiónu? Tohle jste asi nečekali?

Je to pořádná facka takhle ze začátku. Doma jsme chtěli vyhrát, ale... Slovácko vytěžilo z minima maximum. Měli dvě šance a dali dva góly, nepamatuji si, že by měli nějakou jinou příležitost. Zkoušeli jsme to tam rvát z každé strany, ale neměli jsme štěstí, že by se míč k nám třeba dvakrát odrazil.

Říkáte, že Slovácko mělo dvě šance, ale Baník jich neměl o nic více...

Prvních pětadvacet minut jsme hráli dobře, k ničemu jsme je nepustili, ale první gól nás opařil. Potom jako bychom se do poločasu báli hrát. Po přestávce jsme se trošku zvedli, ale hned po deseti minutách další gól a to je pak těžké zápas obracet.

Nehráli jste příliš opatrně?

Nechtěli jsme to zbytečně honit a otvírat. Ale i tak jsme dostali gól, což mě strašně mrzí. Myslím, že jsme utkání měli stoprocentně vyhrát.

V základní sestavě se objevilo sedm z osmi zimních posil. Dá se váš výkon svést na nesehranost?

Určitě je to možné, hráli jsme spolu pár zápasů, ale na to se nebudeme určitě vymlouvat. Všichni se snažili na sto procent, ale dostat ze dvou šancí dva góly je asi smůla. Jenom doufám, že příští týden to bude lepší a získáme tři body.

Vázla i kombinace, spousta přihrávek bylo nepřesných. Je cítit na hřišti, že tým ještě není kompaktní?

Asi bude chvíli trvat, než se úplně sehrajeme. Ale věřím, že formu dopilujeme a příští týden bude v pohodě.

Nehrálo Slovácko více srdcem, nebyli důraznější v soubojích?

To si rozhodně nemyslím, protože jsme souboje docela vyhrávali. Problém byl v tom, že jsme si nevytvořili žádnou větší šanci.

A z jakého důvodu? V první půli jste vystřelili poprvé až krátce před přestávkou.

Měli jsme nějaké šance ke střele za vápnem, ale to trefíte tak jednou z dvacet pokusů. Nevím nevím, Slovácko nás ani moc nepresovalo na jejich polovině. Snažili jsme se to dávat ze stran, ale měli kompaktní obranu a hráli dobře.

Jak velký problém porážka z vašeho pohledu je?

Velký problém, ale ještě je třináct kol do konce. Neskládáme zbraně, nesmíme mít hlavy dole a příští týden musíme zápas odjezdit a urvat tři body.