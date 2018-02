Chramosta rozhodl z vysněného pokutového kupu. Penalta být neměla, láteří jeho bývalý parťák Diviš

„Abych řekl pravdu, celý týden jsem si tuhle situaci představoval," prozradil po utkání Jan Chramosta o rozhodujícím okamžiku z 87. minuty. Jana Diviše s přehledem poslal na opačnou stranu, než následně zamířil.

„Známe se hodně dlouho, kopal jsem na něj strašně moc penalt. Do poslední chvíle jsem nevěděl a naštěstí jsem se rozhodl dobře já," libuje si 27letý útočník, jenž podzimní část sezóny začal v Mladé Boleslavi právě s Jakubem Divišem a obráncem Pavlem Čmovšem. Nyní však stáli proti němu.

„Bylo to trochu zvláštní, když jsme na začátku sezóny hráli všichni tři v základu v jednom týmu nyní jsou dva na jiný straně, já na druhý a v Boleslavi přitom nejsme. Ale takový je fotbal," konstatuje.

A co gólman? „Věřil jsem si na něj, známe se, penalt proti mně kopal mraky, ale pro gólmana je to samozřejmě složitý... Chram to trefil dobře a poslal mě na druhou stranu, takže nebylo co řešit," smutní Jakub Diviš.

„Po zápase mi říkal, že doufal, že mi ji chytí, bohužel pro něj jsem teď byl já šťastnější," poznamenává Chramosta.

Tepličtí se zlobí

Desítku sudí Pavel Královec nařídil za faul Tomáše Kučery na Lukáše Masopusta v 86. minutě. „Otáčel jsem se, cítil jsem, že se střetli, rozhodčí to písknul," popisuje okamžik Chramosta. Podle Teplických ji však sudí nařídil chybně.

„Nechci to víc komentovat, ale podle mě v žádném případě nebyla. Ale takhle to je. Spokojení nejsme," zlobí se kouč Teplic Daniel Šmejkal, jehož tým se dostal do vedení již v šesté minutě gólem Jakuba Hory.

„Vedli jsme rychle po hezkém gólu. Možná nám trochu ublížil, protože jsme přestali hrát a pustili jsme Jablonec do hry. Vytvořil si hodně šancí a bylo důležitý, abychom vedení udrželi do poločasu, což se však nepovedlo. Druhý poločas už byla taktická bitva a mohlo se to otočit na jakoukoliv stranu. Myslím, že remíza by zápasu asi slušela víc. Bohužel, někdo si to tady nepřál," hlesne Diviš.

V prvním poločase zelenobílým chytil hned tři velké šance. Jednu i Janu Chramostovi v 16. minutě. „To mě mrzí, měl jsem asi lobovat, ale myslím si, že gólman dobře vyběhl. Pak jsme měli fakt šance. Až jsem si říkal, panebože, my toho Divu snad uděláme hráčem kola. Naštěstí se naše převaha ukázala a zaslouženě jsme zvítězili," uzavírá Chramosta po úspěšném vstupu do jarní části, kdy dal premiérový gól za nový klub.