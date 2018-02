Porušil nepsané pravidlo, přesto slavil. Na poslední chvíli jsem se rozhodl jinak, přiznal Mašek

„Výsledek je pro nás vzpruhou," pochvaloval si fotbalista, jenž v mrazivém večeru porušil nepsané pravidlo, že penaltu neprovádí faulovaný hráč. Právě po jeho střetu s brankářem Melichárkem totiž sudí Franěk ukázal na bílý puntík. „V přípravě i na trénincích jsem penalty často kopal. Byl jsem určený a věřil si," usmíval se Mašek.

Těsně před exekucí dostal do šestnáctky od Haška pěkný balón za obranu a snažil se obejít vyběhnuvšího Melichárka. „Byl jsem u míče dřív, píchl si ho a gólman nešikovně trefil moji zadní nohu. Penalta to byla," tvrdil šikovný středopolař, který při ní nasměroval balón do protipohybu Melichárka a zaznamenal druhý gól v sezóně. „Původně jsem ale chtěl kopat na druhou stranu, jenže jsem viděl, že se tam gólman už pohnul, takže jsem na poslední chvíli rozhodnutí změnil," přiznal. "Jsem moc rád, že jsme prolomili penaltovou mizérii," připomněl ještě hrdina střetnutí podzimní část, v níž Klokani dva pokutové kopy nevyužili.

Závěr utkání sledoval Mašek už z lavičky náhradníků, kde panovala nervozita. V 66. minutě totiž putoval po druhé a následné červené kartě předčasně pod sprchy Estonec Luts. Klokani ale v oslabení nejtěsnější vítězství ubránili. „Cítil jsem, že máme velkou vůli a že Brno nám už gól nedá. Dravostí jsme výsledek už uválčili," liboval si.

Klokani tak s téměř čtyřmi tisíci fanoušky v ochozech oslavili tři body, které je posunuli na šestou příčku tabulky. „Zní to moc hezky. Vstup do jara se nám podařil a může se nám lehčeji dýchat. Teď zkusíme zabodovat na Slavii," uzavřel Mašek.