Sýkora se na sníh nevymlouval. Porážka nás nesmí srazit, měl jasno po nezdaru slávistů

Na nezvyklém postu levého beka byl zřejmě nejlepším slávistickým fotbalistou, ale ani on nezabránil překvapivé porážce Pražanů v jarní ligové premiéře v Jihlavě (0:1). Není divu, že čtyřiadvacetiletý Jan Sýkora opouštěl hřiště po nepovedeném zápase notně zklamaný.

V čem vidíte příčinu nečekaného nezdaru na Vysočině?

Zatímco my jsme snad z jediné soupeřovy šance inkasovali gól, sami jsme v prvním poločase minimálně pět tutovek zahodili. Po pauze jsme se snažili i vzhledem k neustálému sněžení zjednodušit hru. Vynutili jsme si tlak, avšak žádnou extra střeleckou příležitost jsme si pak už nevypracovali. Chtěli jsme na hřišti dominovat a dát vedoucí branku, ale bohužel to dopadlo přesně naopak. Je to špatný.

Přitom jste zahrávali třináct rohů...

To je obrovské číslo. Jenže jsme je nekopali dobře. Ani centry ze stran ze hry se nám příliš nedařily.

Podepsal se na porážce pozměněný herní styl, který se vám snaží vštípit nový kouč Trpišovský?

V žádném případě. To rozhodně ne.

A nepříjemné povětrnostní podmínky? Přece jen jste se teprve nedávno vrátili z tepla z Dubaje.

Pár dní už jsme doma. Na to se nemůžeme vymlouvat. Zima a sníh navíc byly pro obě mužstva stejné.

Jak moc nepříjemná ztráta to v honbě za druhým místem je?

Problém to určitě je velký. Jeli jsme do Jihlavy pro tři body, nic jiného jsme si nepřipouštěli. Nepovedené utkání si musíme důkladně rozebrat a poučit se z něj pro příští ligový duel. Nic podobného se nesmí opakovat. Porážka je jedna věc, nemůže nás ale srazit dolů.

Jak jste se cítil na nové pozici krajního obránce?

Já jsem pod koučem Trpišovským působil už v Liberci, a tak jsem věděl, do čeho jdu. Přede mnou hraje na levé straně Jarda Zmrhal, kterého to taky táhne dopředu. Umíme se podpořit, ale zároveň dobře víme, že když se jeden z nás vysune dopředu, druhý za něj musí zaskočit v defenzívě.