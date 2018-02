Pilař bude na jaře hostovat v Liberci. Severočeši zároveň do Karviné pustili Voltra

Zatímco se Plzeň chystá na večerní odvetu Evropské ligy s Bělehradem, poslední den přestupového období zúžila kádr. Na půlroční hostování do Liberce pustila Václava Pilaře. Slovan pak rovněž na hostování do konce sezóny poslal do Karviné ofenzivního Radka Voltra.