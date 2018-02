Slavia má smůlu, Trávník zůstane na jaře v Jablonci. Se Severočechy se chystá na Duklu

O záložníka Jablonce Michala Trávníka zatoužila na poslední chvíli před uzavřením přestupového okna Slavia, žádaný hráč by však podle informací Sport.cz měl v severočeském celku vydržet i na jaře, Jablonec ho zatím pustit nechce.

„Michal Trávník se dnes připravoval s týmem na páteční utkání a do zápasu s Duklou s ním normálně počítáme. Nemám zatím žádnou informaci, že by to mělo být jinak," nepřímo potvrdil informaci Sport.cz tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Třiadvacetiletý Trávník patří na fotbalovém trhu k žádaným hráčům. Minulé léto byl kapitánem reprezentační jedenadvacítky na malém EURO v Polsku, po němž se o odchovance Slovácka zajímaly kluby v Itálii. Ke klíčovým záložníkům patří i na severu Čech.

Na Střelnici v polovině ledna prodloužil smlouvu až do roku 2020. „Jsem rád, že teď pokračuji v Jablonci. Máme tu skvělou partu a věřím, že dotáhneme sezónu do úspěšného konce," prohlásil tehdy Trávník.

Jeho odchod by pro celek kouče Petra Rady znamenal citelné oslabení, přičemž Jablonec se netají ambicí vyhrát domácí pohár. I proto podle všeho majitel klubu Miroslav Pelta o svůj klenot přijít prozatím nechtěl. V zimní pauze již odešel útočník Ondřej Mihálik do Alkmaaru a Slavia si z hostování stáhla Stanislava Tecla.

Michal Trávník nastoupil v prvním jarním kole za Jablonec proti Teplicím a pomohl otočit skóre z 0:1 na 2:1. Přestupní termín se sice uzavře až s dnešní půlnocí, je však velmi pravděpodobné, že zítra mladý záložník nebude chybět v sestavě zelenobílých v předehrávce 18. kola na hřišti Dukly.