Juliska zažije další rodinný souboj Radů. Kočkovat se s tátou nebudeme, tvrdí brankář Dukly

Se vstupem do ligového jara může být spokojený. Na zlínské Letné lapil penaltu a jeho Dukla si z města obuvi odvezla cenný bod (1:1). Za pár hodin by však brankář Filip Rada rád zažil vítěznou domácí premiéru, která bude mít pro něj pikantní nádech. Na Julisku zavítá Jablonec, který vede jeho otec Petr. Rodinný souboj dodá pátečnímu duelu říz, i když ho opora Pražanů příliš nezveličuje.

„Speciální byl pro mě první, kdy jsme postoupili s Duklou do ligy a táta trénoval Teplice. Tehdy jsem ten pocit neznal," připomněl třiatřicetiletý gólman zápas ze sezóny 2011/2012, jenž na Julisce skončil bezbrankovou remízou. „Ty další jsem už tolik neprožíval. V pátek nehraju proti tátovi, ale Jablonci," ujišťuje Filip Rada, který si s otcem denně telefonuje. K žádné sázce však mezi nimi nedojde. „Nejsme takoví, že bychom se ze srandy kočkovali, kdo vyhraje. Náš zápas probírat nebudeme, akorát si popřejeme hodně štěstí," tvrdí 33letý gólman, jehož otec strávil v dejvickém klubu nejkrásnější hráčská léta, ale ještě ho nikdy netrénoval.

Proti sobě se v nejvyšší soutěži postaví už podeváté. Z výhry se Filip Rada těšil jen dvakrát, třikrát však vychytal nulu, z toho dvakrát proti Slavii. S Jabloncem očekává odpoledne tuhou bitvu. „Táta svůj tým dokáže vždycky dobře připravit a nabudit. Budou jezdit po zadku a nic nevypustí," varuje před Severočechy.

Filip Rada vs. Petr Rada v lize: 19. 11. 2011 Dukla - Teplice 0:0 (14. kolo) 6. 5. 2012 Teplice - Dukla 4:0 (28. kolo) 10. 8. 2012 Dukla - Slavia 0:0 (3. kolo) 5. 4. 2013 Slavia - Dukla 0:0 (22. kolo) 8. 3. 2014 Dukla - Jihlava 0:3 (19. kolo) 27. 9. 2014 Dukla - Jihlava 4:1 (9. kolo) 23. 5. 2015 Dukla - Teplice 5:1 (29. kolo) 5. 11. 2016 Příbram - Dukla 3:1 (13. kolo)

Vzájemné střetnutí zhlédne i Filipova matka a Petrova manželka Vladislava, přímo do ochozů se však nevypraví. „Na stadiónu nebyla už dlouho. Podívá se na to doma v teple. Není teď příjemné sedět devadesát minut v mrazu. Byl jsem se v neděli podívat na zápas Sparty s Libercem a ve čtyřicáté minutě klepal kosu," vypráví. „A komu bude mamka fandit? Těžko říct, to ví jenom ona, i když táta v rozhovorech vždycky říkal, že mně," usmívá se Filip Rada, který před týdnem ve Zlíně zazářil, když tygřím skokem zneškodnil Mehanovičovi pokutový kop.

„Mám před každým zápasem sestříhané standardky a penalty, kam je kdo zahrává. Na záběru jich bylo asi šest penalt a z toho dvě kopal právě Mehanovič. Jednu kopnul doprava, druhou doleva. Dopředu jsem se rozhodl, na jakou stranu půjdu, a vyšlo to," těší zkušeného brankáře.

Jeho mužstvo má s Jabloncem v domácím prostředí výbornou bilanci. Se Severočechy prohrálo v nejvyšší soutěži naposledy v říjnu 2011. „Některé týmy u nás v pěti zalezou a my musíme dobývat, což je složitější. Jablonec hraje kombinačně a žádného zanďoura. Bude to s nimi ale těžké, protože mají kvalitní tým. Doufejme, že se nám podaří vstřelit rychlý gól, abychom se uklidnili," uzavřel.