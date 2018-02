A to se stane zrovna mně, povzdechl si Škoda, když ho video připravilo o gól v derby

Exploze červenobílého nadšení to byla předčasná. Slavistický kapitán Milan Škoda sice v samém úvodu vršovického derby gól dal, jenže ten neplatil. Ovšem až ex post. Dvě a půl minuty totiž trvalo, než hlavní sudí Proske usoudil, že šlo o trefu neregulérní, protože jí předcházel ofsajd. „Na můj vkus to tedy trvalo dost dlouho,“ podivoval se střelec sešívaných, že se něco vůbec řeší, natož pak že se to řeší tak dlouho.