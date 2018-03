Když roste tráva v Německu, proč by nemohla růst i u nás, diví se Hašek

V Liberci se nakonec hrálo, stejně jako se hrálo i na ostatních sedmi stadiónech, i když mnohde byl stav hrací plochy na hranici regulérnosti.

Trávníky jako beton

„Padnout na zem bylo jako padnout na beton," přiznal slávistický kapitán Milan Škoda, že i na nejmodernějším stadiónu v Edenu dělal stav hřiště aktérům vršovického derby problémy. „Naši hru opravdu ovlivňoval," připojoval trenér Jindřich Trpišovský.

„Terén nás nejspíš připravil o vyrovnávací gól, protože když Kabajev obešel i gólmana a chtěl střílet do prázdné brány, balón mu na nerovném terénu odskočil," posteskl si kouč Klokanů Martin Hašek.

„Přišlo mi, jako by vytápění zapnuli až v den zápasu," upozorňoval na další problém spojený s vyhříváním trávníků zlínský Petr Jiráček po duelu v Karviné.

Kontroly vyhřívání hracích ploch se sice provádí, instruktoři objíždí stadióny, ale kluby se pochopitelně snaží ušetřit. Pokud by měla být hrací plocha v panujícím počasí v alespoň trochu obstojném stavu, znamenalo by to minimálně deset až čtrnáct dnů nepřetržitého provozu.

„Drahý špás," vzdychají ve většině klubů a vyčíslují, že v takovém případě je rozpočet zatížen minimálně tři sta tisíci. A někde ještě větší sumou!

„Přitom nevím, že by u nás byl někde v tuto dobu na stadiónech dobrý terén," věcně konstatoval Martin Hašek, přičemž i stánek Klokanů do toho povzdechu zahrnoval.

Za rok se začne ještě dřív

Problém se dotýká nejen kvality technologií zajišťujících vyhřívání trávníků a nákladů na jejich provoz, ale všeho, co s tím souvisí.

„Nejsem odborníkem na trávníky, ale když může v tuto dobu růst tráva v Německu, kde jsou obdobné klimatické podmínky, proč by nemohla růst u nás? Existují přece zářiče simulující sluneční svit, takže tráva se chová jako v době vegetace a normálně dorůstá," upozorňoval na potřebu dalších finančních investic vyvolaných tím, že se začátek ligového jara posouvá čím dál víc do únorových dnů.

V příštím roce o další dva týdny, neboť vzhledem k chystané ligové nadstavbě začne nejvyšší domácí soutěž už 9. února.

Nepůjde ovšem jen o vyhřívání hlavních hřišť, kde se hraje o ligové body.

Investice i do vyhřívání tréninkových ploch

„Tam trénovat nemůžeme, protože bychom ho zničili pro mistrovské utkání. Bude se tudíž muset investovat i do vyhřívání tréninkových ploch. Nejen v Německu, ale i v Nizozemsku a zemích srovnatelných s námi je to běžná věc," připomínal Hašek, že nemíní fušovat do práce lidem starajícím se o trávníky, ale pomoc odborníků bude fotbal potřebovat.

„Není snadné najít během týdne plochu pro trénink. My se třeba před Bohemkou připravovali na zmrzlé trávě, teď pro změnu budeme na umělce a zápas o body zase budeme hrát na přírodní trávě. Pro hráče není vůbec jednoduché se s takovými přechody vyrovnat," přitakával slavistický trenér Trpišovský.

„Se změnou termínů a posouváním začátku soutěží do zimních termínů vyvstává prostě nutnost pustit do fotbalu další peníze. Do moderních technologií na hlavních hřištích, do tréninkových ploch zrovna tak," dodával Hašek, že financí a investic bude zapotřebí čím dál víc.

Zvláště, když bude liga začínat ještě dřív než letos a měla by servírovat zápasy, které budou diváky lákat do ochozů, zvyšovat návštěvnost a tím vylepšovat bonitu produktu zvaného ligový fotbal.