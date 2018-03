Před penaltou na něj pořvávali, Mašek ale boj s Radou vyhrál. Čekal jsem na pohyb, vykládá

Balón ve 27. minutě nasměroval stejně jako proti Zbrojovce k pravé tyči, tentokrát ale rozhodnutí na poslední chvíli neměnil. „Hráči Dukly na mě před penaltou pořvávali, že měli video a vědí, kam to kopu. Takže jsem čekal na pohyb gólmana Rady, ten se hnul na stranu a já už pak moc nemířil a jenom poslal míč na druhou stranu," vysvětloval šťastný střelec, jenž třetím zásahem v sezóně zadělal Klokanům na tříbodový zisk.

V samém závěru ho pak stvrdil z rychlého protiútoku střídající Tetteh a u Botiče bylo veselo. Bohemians se vydařil vstup do jarní části, vždyť z tří zápasů oslavili dvě výhry. Navíc inkasovali pouhý jeden gól. „Už v přípravě jsme hráli dobře. Máme sebevědomí a v týmu výborný charakter. Můžeme hrát s každým," libuje si šikovný středopolař.

Zelenobílí mají na kontě aktuálně 28 bodů a dosáhli tak stejné bodové hranice jako loni za celých třicet kol. „Je to super, loni nám tento zisk stačil na udržení s odřeným nosem, lokty, koleny a zadkem. Teď nás v po devatenácti kolech dělí od záchrany jedno vítězství nebo tři remízy. Jakmile tři body získáme, okamžitě si budeme klást další cíle, tedy získat v dalších utkáních co nejvíc bodů," usmíval se kouč.

Jeho svěřenci podali v mrazivém večeru kvalitní výkon a soka z Julisky nepouštěli do vážnějších příležitostí. „V naší hře bylo sice dostatek nepřesností, ale principiálně to byla hra, kterou bychom se chtěli prezentovat pořád. To znamená vysoký presink, presink po ztrátě míče, spousta sprintových náběhů, rychlé přepínání z ofenzívy do defenzívy a naopak. Předvedli jsme ofenzivní výkon, který byl zároveň bezpečný, protože soupeř neměl šanci," liboval si kouč, který si s hráči poslední sekundy duelu vychutnával. "Tady je vzácnost, že se vyhraje o víc než jeden gól, takže závěr jsme si s diváky užili," dodal.