Dukla nezlomila venkovní mizérii ani v Ďolíčku. Hra nám vázne, lamentuje Podaný

„Hašek měl prostor na kolmou přihrávku. Nechal jsem tam nohu, abych ji případně zablokoval. Protihráč dával míč do vápna těsně přede mnou a Reiter, který na něj nabíhal, mě trefil do nohy," popisoval inkriminovanou situaci třicetiletý krajní bek, jenž si mohl spravit náladu v závěru poločasu. Z jediné velké šance hostů v zápase však na zadní tyči zamířil pouze do boční sítě.

„Balón rotoval a bohužel přede mnou skočil. Nemohl jsem tedy zakončovat z první. Snažil jsem se ho ještě uklidit do brány, jenže jsem už byl hodně z úhlu a bohužel netrefil přesně," posteskl si.

Dejvický celek si na Klokany věřil, vždyť poslední tři vzájemná střetnutí ovládl. Jenže u Botiče tahal za kratší konec. Za domácími zaostával zejména v pohybu. „Bohemka byla lepší. V první půli líp kombinovala a my skoro nevystřelili na bránu," mrzelo Podaného. „Snažili jsme se hrát tvrdě, ale nedrželi jsme míč na soupeřově polovině hřiště, abychom si vytvořili tlak," pokračoval sparťanský odchovanec, jehož mužstvu vstup do jarní části nevyšel. Ze tří zápasů vyválčilo pouhý bod. Navíc má v této sezóně tristní bilanci venkovních zápasů. Z dosavadních deseti ani jeden nevyhrálo. Navíc v nich inkasovalo dohromady už šestadvacet gólů, což je nejvíc ze všech šestnácti účastníků HET ligy.

Náskok Dukly před týmy bezprostředně ohroženými sestupem se povážlivě tenčí. „Hra nám celkově vázne a bylo to vidět už v minulém domácím utkání s Jabloncem. Vážnost situace si samozřejmě uvědomujeme. Týmy, které se tlačí zespoda, vyhráli. Nepříjemně se dotahují a namočili do boje o záchranu mnohem víc mužstev. My ale nemáme kádr na sestup. Věřím, že zmobilizujeme psychiku, dostaneme se zpátky do klidného středu a budeme se moci soustředit na naši hru, která je momentálně hodně špatná," burcuje Podaný.